Порошенко предложил запретить вещание каналов связанных с РФ

Порошенко обратился с просьбой в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с требованием немедленно принять меры в связи с ситуацией, что случилась в информационном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба “Европейской солидарности”.

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Порошенко призвал Нацсовет прекратить вещание каналов, которые напрямую имеют отношение к стране-агрессору.

Украинские власти должны сейчас продемонстрировать свои решительные действия. Призываем немедленно созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации в телевизионном пространстве. Я бы поддержал инициативу Верховной Рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от грубой агрессии со стороны страны-агрессора. Я сегодня изложил все эти беспокойства господину Туску, и мне было очень приятно, что он поддержал большинство этих инициатив, - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, Генпрокуратура вызвала владельца Newsonе на допрос. Генеральная прокуратура Украины готовит представление на арест активов владельца телеканала.