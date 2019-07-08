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Порошенко предложил запретить вещание каналов связанных с РФ

Комментариев: 7
Порошенко обратился с просьбой в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
Порошенко сделал заявление
Порошенко сделал заявление
president.gov.ua

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратился в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с требованием немедленно принять меры в связи с ситуацией, что случилась в информационном пространстве. Об этом сообщает пресс-служба “Европейской солидарности”.

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Порошенко призвал Нацсовет прекратить вещание каналов, которые напрямую имеют отношение к стране-агрессору. 

Украинские власти должны сейчас продемонстрировать свои решительные действия. Призываем немедленно созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации в телевизионном пространстве. Я бы поддержал инициативу Верховной Рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от грубой агрессии со стороны страны-агрессора. Я сегодня изложил все эти беспокойства господину Туску, и мне было очень приятно, что он поддержал большинство этих инициатив, - подчеркнул Порошенко.

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Напомним, Генпрокуратура вызвала владельца Newsonе на допрос. Генеральная прокуратура Украины готовит представление на арест активов владельца телеканала.

 

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Теги: Порошенко, Нацсовет, каналы, РФ
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Комментариев (12)
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НочьБобра    08.07.2019, 17:29
Оценка:  +1
НочьБобра
Давно пора эту кремлевскую мерзость запретить. Живем рядом с ЕС, а Европейских ТВ каналов у нас почему то нет. За то лаптежное гуано завоняло весь телеэфир.
VSHIVANKA    08.07.2019, 17:27
Оценка:  -2
VSHIVANKA
А КАК НАСЧЕТ ЗАПРЕТА АГРЕССИВНОГО РОССИЙСКОГО ГАЗА И ЕГО ТРАНЗИТА ?
WTF2wtf    08.07.2019, 17:28
Оценка:  -1
WTF2wtf
Говно ольгинское,
просто нах пшло
nfhvyt    08.07.2019, 17:29
Оценка:  -2
nfhvyt
Этот запрет под запретом )))))))
НочьБобра    08.07.2019, 17:31
Оценка:  0
НочьБобра
Вшивый ванька - Украине не покупает ваш газ уже пять лет. Пора бы уже и привыкнуть.
Via_dolorosa    08.07.2019, 17:31
Оценка:  0
Via_dolorosa
Вы хотите потерять транзит и рынок сбыта ? Не забывайте что газ это не айфоны, его можно продать только по трубе и ограниченным покупателям. Ваша ватная экономика только и на плаву что его ещё покупают, а то можно и в Монголию превратиться; технологий то нет.
nfhvyt    08.07.2019, 17:27
Оценка:  -1
nfhvyt
Скажите ему кто-нибудь что он уже не президент, а мнение шоколадного барыги никого не интересует.
НочьБобра    08.07.2019, 17:30
Оценка:  +1
НочьБобра
Вас на россии не интересует А вот украинцам его мнение даже очень интересно.
ЗаУкраину    08.07.2019, 17:26
Оценка:  -1
ЗаУкраину
хРяк окончательно свихнулся. Оно до сих пор не поняло что уже никто, и звать его никак. Пишет письма главам государств, чего предлагает, требует. Печальная ждет его участь.
Туземун    08.07.2019, 17:23
Оценка:  -1
Туземун
Нечувана свобода слова. Нечувана!
WTF2wtf    08.07.2019, 17:28
Оценка:  +1
WTF2wtf
Isemaster-BitcoinCash-Туземун-К олорад и т.д.,
у виртуальной шавки оккупантов подгорает?
T-REX2    08.07.2019, 17:18
Оценка:  0
T-REX2
Когда на колокольню лазил,видать об колокол головой йобнулся
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