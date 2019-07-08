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У Гройсмана объяснили, почему Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит

Комментариев: 2
Пресс-секретарь Гройсмана обвинил Климпуш-Цинцадзе в манипулировании информацией.
Иванна Климпуш-Цинцадзе впервые пропустила саммит Украина-ЕС
Иванна Климпуш-Цинцадзе впервые пропустила саммит Украина-ЕС
facebook.com/www.dneprcity.net

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе не смогла попасть на саммит Украина-ЕС, поскольку ее не включил в состав делегации Офис Президента.

Соответствующее заявление опубликовал пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук в Facebook.

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“По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает:  состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует Президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы“, - говорится в заявлении.

Как сообщалось 8 июля в Киеве на саммит Украина-ЕС не пустили вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Чиновница винит в своем недопуске в Мариинку Гройсмана.

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Теги: Киев, саммит, ЕС, Евросоюз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, европейская интеграция
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Комментариев (2)
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colavova    08.07.2019, 18:30
Оценка:  0
colavova
а списки президенту кто подаёт? Гройсман
ВАТА_FUCK    08.07.2019, 18:35
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
"состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует Президент" кто формирует тот и составляет списки! Какое подает?
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