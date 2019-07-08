У Гройсмана объяснили, почему Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит

Пресс-секретарь Гройсмана обвинил Климпуш-Цинцадзе в манипулировании информацией.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе не смогла попасть на саммит Украина-ЕС, поскольку ее не включил в состав делегации Офис Президента.

Соответствующее заявление опубликовал пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук в Facebook.

Читай также: Саммит Украина-ЕС начался со “встречи в узком кругу“

“По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует Президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы“, - говорится в заявлении.

Как сообщалось 8 июля в Киеве на саммит Украина-ЕС не пустили вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Чиновница винит в своем недопуске в Мариинку Гройсмана.