Мужчина в Запорожской области насиловал собственных сыновей

Полиция уже расследует это дело.

В Запорожской области арестовали мужчину, который на протяжении длительного времени осуществлял насильственные действия сексуального характера по отношению к своим малолетним сыновьям. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Читай также: Комитет Рады одобрил создание реестра педофилов

В полицию 6 июля обратилась женщина, которая сообщила, что ее гражданский муж насилует их общих сыновей. Детям 6 и 9 лет соответственно.

Следователи совместно с сотрудниками ювенальной полиции взялись за расследование данного инцидента. Полицейские собрали все необходимые вещественные доказательства и опросили свидетелей.

Читай также: Под Днепром дедушка развращал 8-летнюю внучку

На данный момент педофил находится в СИЗО. По факту изнасилования детей открыто уголовное дело. Продолжается следствие.

Напомним, молдаванин в Одесской области насиловал детей и снимал детское порно. На данный момент продолжается досудебное расследование.