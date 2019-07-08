Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мужчина в Запорожской области насиловал собственных сыновей

Комментариев: 5
Полиция уже расследует это дело.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Запорожской области арестовали мужчину, который на протяжении длительного времени осуществлял насильственные действия сексуального характера по отношению к своим малолетним сыновьям. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Читай также: Комитет Рады одобрил создание реестра педофилов

В полицию 6 июля обратилась женщина, которая сообщила, что ее гражданский муж насилует их общих сыновей. Детям 6 и 9 лет соответственно.

Следователи совместно с сотрудниками ювенальной полиции взялись за расследование данного инцидента. Полицейские собрали все необходимые вещественные доказательства и опросили свидетелей. 

Читай также: Под Днепром дедушка развращал 8-летнюю внучку

На данный момент педофил находится в СИЗО. По факту изнасилования детей открыто уголовное дело. Продолжается следствие.

Напомним, молдаванин в Одесской области насиловал детей и снимал детское порно. На данный момент продолжается досудебное расследование. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: педофил, Запорожье, сыновья, отец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
VSHIVANKA    08.07.2019, 17:52
Оценка:  -2
VSHIVANKA
НУ А ЧЕ?
ЭУРОПЭИЦЬ, ВСЕ НОРМАЛЬНО......)))
alex_br    08.07.2019, 18:04
Оценка:  0
alex_br
Российский продюсер два года насиловал мальчиков из детского бойз-бенда
Мужчина заманивал подростков в квартиру под предлогом репетиций

расиянцы, все нормально..
Брюква_и_Клюква    08.07.2019, 18:38
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай женился в США на Андрее, сыне экс-министра Фурсенко. Вы, чудь чернозубая, такие забавники!
nfhvyt    08.07.2019, 17:44
Оценка:  -1
nfhvyt
Какой смачный вброс чтобы отвлечь внимание от запрета телемоста - как вопиющее нарушение свободы слова в Украине.
alex_br    08.07.2019, 18:03
Оценка:  0
alex_br
что там с украинским культурным центром на арбате, как там свобода слова на России?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь