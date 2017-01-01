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Финансировавший "ДНР" депутат Донецкой ОГА вышел из СИЗО

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Депутат Донецкого облсовета фигурирует в деле финансирования боевиков.
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ssu.gov.ua

Депутат Донецкого областного совета, которого подозревают в финансировании терроризма, внес залог и вышел из СИЗО.

Об этом сообщает “Вільне радіо“.

По решению суда, депутат должен был провести в СИЗО 2 месяца или внести залог в размере 768 400 грн.

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Пресс-секретарь прокурора Донецкой области Анастасия Медведева сообщила изданию, что подозреваемый нашел деньги и больше не находится под стражей.

“Подозреваемый по делу ныне один. Он уже внес залог за себя“, - рассказала Медведева.

Ранее сообщалось, что Октябрьский суд Мариуполя взял под стражу с возможностью залога депутата Донецкого облсовета, который фигурирует в деле финансирования боевиков.

“Установлено, что с марта 2018 года 47-летний депутат по предварительному сговору с другими лицами организовали схему поставки продукции для угольной и горно-шахтной промышленности, произведенной одним из украинских предприятий, на временно оккупированную территорию Донецкой области через территорию Российской Федерации“, – рассказала Медведева. 

Как сообщалось 2 июля, суд выпускает под залог сына одного из ключевых спонсоров “ЛНР“.

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Теги: СИЗО, финансирование терроризма, депутат, Донецкая ОГА
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