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Зеленский рассказал, как вернуть мир на Донбасс

Комментариев: 6
Глава государства рассказал лидерам ЕС о важности санкций против России, пригласив посетить Донбасс.
Владимир Зеленский встретился с Дональдом Туском
Владимир Зеленский встретился с Дональдом Туском
president.gov.ua

Прекратить военный конфликт на востоке Украины возможно только путем дипломатических переговоров, уверен президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в понедельник, 8 июля, на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Если у кого вдруг возникают сомнительные вопросы или сомнения относительно продолжения санкций – всех приглашаю на Донбасс, посмотреть, сколько бед нам принесла война. И эту войну мы хотим остановить. И хотим вернуть мир в Украине. Но это возможно сделать единственным "оружием" - это дипломатия", - сказал Зеленский.

Он также выразил сожаление, что делегации некоторых стран из Парламентской ассамблеи Совета Европы не побывали на Донбассе.

"Я уверен - это было бы им очень полезно", - добавил президент Украины.

Он также отметил, что стороны на Донбассе движутся к устойчивому прекращению огня, однако, это происходит не так быстро, как хотелось бы.

"Потому что, фактически, мы двигаемся по минному полю, во всех смыслах этого слова. И впереди - много работы по восстановлению Донбасса", - сказал Зеленский.

Говоря о разведении войск в районе Станицы Луганской, президент добавил, что украинская сторона ожидает демонтажа фортификационных сооружений со стороны сепаратистов для начала восстановительных работ моста.

Как сообщалось, сегодня в Киеве начался саммит Украина-ЕС, в рамках которого анонсировалась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Совета Европы Дональдом Туском, а также главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Ранее представитель Украины при Европейском союзе  Николай Точицкий заявил, что во время саммита Украина-ЕС будет подписано пять документов. Также будет принята совместная декларация, в которой учтены 99% пожеланий Киева.

 

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Теги: Украина-ЕС, донбасс, санкции, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Boxerogos    08.07.2019, 18:05
Оценка:  -7
Boxerogos
Зелошенко,твои потуги не стоят ничего.Очень скоро ты отправишься на мусорку истории как и твой предшественник Педя Пидоpoшенко.Ты объединишь против себя абсолютно всех и тебе никто не позавидует.
WTF2wtf    08.07.2019, 18:10
Оценка:  +4
WTF2wtf
У путинского бота снова подгорает?
Нах пшло, украинофобко упоротое
Boxerogos    08.07.2019, 18:19
Оценка:  -4
Boxerogos
Xyecoc,это ты Путина боготворишь.А мне он безразличен.Я украинский гражданин.Кстати,ты уже посещал сегодня скотомогильник где зарыли твоего трахаря который помер от СПИДа,тьфу,которого"на Данбаси растриляли в голаву расийскии афицэри"?))))))))))))))) )))))
Брюква_и_Клюква    08.07.2019, 18:52
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Товарищ Boxerogos! Товарищ президент Володька Вас на xyю вертел с Вашим тамбовским мнением!
VSHIVANKA    08.07.2019, 17:55
Оценка:  -11
VSHIVANKA
КЛОУН ВИДИМО ДЭБИЛ.....
ЕГО ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА, ПО ИХ СЛОВАМ УЖЕ УСТАЛИ ПРИДУМЫВАТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ, В ЕВРОПЕ УЖЕ БРОЖЕНИЕ НАСЧЕТ ЭТОГО, А ПОЛУДУРОК ВСЕ ТУДА ЖЕ....))))
Coюзник    08.07.2019, 17:57
Оценка:  +5
Coюзник
Так санкции ведь на благо России ... так заявил Ваш царь!!! Или ты с ним несогласна???
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