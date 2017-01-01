Зеленский анонсировал продление антироссийских санкций ЕС

Лидеры ЕС пообещали президенту Украины, что секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующий год и полгода соответственно.

Секторальные и "крымские" санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что санкционная политика должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово - "мир". А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления", - добавил Зеленский.

На пресс-конференции он также отметил, что прекратить военный конфликт на востоке Украины возможно только путем дипломатии, отметив важность продолжения санкций.

Напомним, 8 июля в Киеве проходит XXI саммит Украина – ЕС. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу.

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