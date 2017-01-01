В Винницкой области сбежал заключенный
В городе Ладыжин Винницкой области из поселения сбежал заключенный, работавший на птицефабрике. Сейчас беглеца разыскивает полиция и сотрудники управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Винницкой области. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает издание Vinbazar.
Отмечается, что Касько Денис Сергеевич 1994 года рождения сбежал из поселения на территории Ладыжинской птицефабрики, где находятся осужденные.
Мужчина является уроженцем Винницкой области и отбывал наказание за разбой. Он должен был выйти на свободу в 2020 году.
Правоохранители просят всех, кто может помочь в розыске, обращаться в полицию.
Напомним, на прошлой неделе на Прикарпатье подозреваемый сбежал из зала суда. А на Киевщине задержали сбежавшего из психбольницы сумоиста.
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