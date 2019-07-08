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Зеленский дал сепаратистам неделю на демонтаж укреплений

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Украина готова начать строить мост в Станице Луганской, но незаконные вооруженные формирования должны разобрать свои укрепления. Киев будет ждать неделю.
Владимир Зеленский анонсировал начало строительства моста на Донбассе
Владимир Зеленский анонсировал начало строительства моста на Донбассе
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать сепаратистам на Донбассе восемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. Об этом он сказал в понедельник, 8 июля, во время общения с журналистами на саммите Украина-ЕС, сообщает Украинская правда.

По его словам, восстановление моста - один из пунктов Минских договоренностей.

Зеленский  отметил, что для этого надо было развести силы, что и было сделано, и теперь следует начать строительство перехода.

"Нам ничего не надо с той стороны. Мы готовы, у нас есть деньги - есть деньги и в бюджете, есть предложения наших западных партнеров. Но для того, чтобы построить мост, надо чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что могут это сделать технически за 8-10 дней", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона готова к демонтажу очень быстро, за два-три дня, но это должен быть параллельный процесс.

"Поэтому я вам честно скажу, мы будем ждать неделю, максимум восемь дней, и если мы не увидим демонтажа с той стороны, мы начнем строить мост. Я думаю, что мы к этому готовы. Я знаю, как это очень быстро сделать. Мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим", - заявил президент.

Он отметил, что также было решено, что людей, пересекающих линию разграничения, будут подвозить к мосту на электрокарах или автобусах.

Как сообщалось, Зеленский рассказал, как вернуть мир на Донбасс.

Напомним, украинская власть анонсировала запланированные работы по восстановлению моста в Станице Луганской еще в марте 2019 года.

 

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Теги: мост, донбасс, Владимир Зеленский, Станица Луганская
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    08.07.2019, 18:50
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Такое впечатление, что товарищ Володька хлебнул в Ужгороде живой воды, его переколбасило - и он вдруг стал оглашать разумные слова!
ВАТА_FUCK    08.07.2019, 18:58
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Что именно в его словах разумное?
Шерханчик    08.07.2019, 19:00
Оценка:  0
Шерханчик
Такая же м...зь как и порох!
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