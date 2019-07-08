Зеленский дал сепаратистам неделю на демонтаж укреплений

Украина готова начать строить мост в Станице Луганской, но незаконные вооруженные формирования должны разобрать свои укрепления. Киев будет ждать неделю.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать сепаратистам на Донбассе восемь дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов. Об этом он сказал в понедельник, 8 июля, во время общения с журналистами на саммите Украина-ЕС, сообщает Украинская правда.

По его словам, восстановление моста - один из пунктов Минских договоренностей.

Зеленский отметил, что для этого надо было развести силы, что и было сделано, и теперь следует начать строительство перехода.

"Нам ничего не надо с той стороны. Мы готовы, у нас есть деньги - есть деньги и в бюджете, есть предложения наших западных партнеров. Но для того, чтобы построить мост, надо чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что могут это сделать технически за 8-10 дней", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская сторона готова к демонтажу очень быстро, за два-три дня, но это должен быть параллельный процесс.

"Поэтому я вам честно скажу, мы будем ждать неделю, максимум восемь дней, и если мы не увидим демонтажа с той стороны, мы начнем строить мост. Я думаю, что мы к этому готовы. Я знаю, как это очень быстро сделать. Мы пообещали людям, что в течение месяца мы построим", - заявил президент.

Он отметил, что также было решено, что людей, пересекающих линию разграничения, будут подвозить к мосту на электрокарах или автобусах.

Как сообщалось, Зеленский рассказал, как вернуть мир на Донбасс.

Напомним, украинская власть анонсировала запланированные работы по восстановлению моста в Станице Луганской еще в марте 2019 года.

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