Суд отпустил парней, забивших мужчину с инвалидностью насмерть ради видео

Парни били мужчину, пока тот не сорвался в реку и не утонул. Параллельно молодые люди снимали происходящее на видео.

В Днепре коллегия судей выпустила из СИЗО двух парней, которых обвиняют в убийстве в мужчины с инвалидностью. Об этом сообщает портал Verge в понедельник, 8 июля.

Происшествие случилось в Днепре в начале апреля 2019 года. На Набережной рано утром у 48-летнего запорожца возник конфликт с двумя жителями Днепра. Парни, 23 и 26 лет, начали руками и ногами бить мужчину-инвалида, при этом один из них снимал видео избиения на телефон.

Мужчина пытался защититься от нападавших и перелез через ограду мостика, соединяющего набережную с рестораном "Поплавок". Парни не прекратили избиение, и мужчина рухнул с высоты на камни и, потеряв сознание, захлебнулся водой.

В этот момент к месту убийства уже ехал наряд полиции, которую вызвал кто-то из очевидцев. Парней задержали, а видео убийства стало уликой. В их отношении начали расследование по статье об умышленном убийстве по предварительному сговору, совершенном из хулиганских мотивов (ч.2 статьи 115 УК). Им грозило от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В июне райсуд Днепра освободил парней из СИЗО и отправил под домашний арест, ссылаясь на то, что "обвиняемые позитивно характеризуются по месту жительства". Полиции не было дано никаких указаний об электронных браслетах для обвиняемых. Об этом сообщил адвокат родственников погибшего Александр Багаури.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook ранее уточнил, что молодые люди сбросили мужчину в реку ради съемки видео на телефон. Также он опубликовал видео ЧП.

Напомним, что ранее в Запорожье мужчина облил сожительницу бензином и поджег.

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