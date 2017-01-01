Мать "сдала в аренду" детей за 5 тысяч гривен в Хмельницкой области

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Женщину приговорили к 8 годам тюрьмы за то, что она пыталась "сдать в аренду" своих детей

Женщина пыталась "сдать в аренду" своих двоих малолетних детей. Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области в понедельник, 8 июля.

Полиция выяснила, что 32-летняя мать, преследуя корыстные мотивы, хотела "сдать в аренду" своих сыновей 2 и 6 лет. За посуточную плату мальчики должны были заниматься попрошайничеством. Для этого женщина активно подыскивала искала потенциальных "клиентов".

Мать задержали во время получения 5 тысяч гривен, которые злоумышленница получила за передачу детей на один день аренды. Начальник отдела прокуратуры области Роман Нараган сообщил, что ее признали виновной в совершении уголовного преступления по статье о незаконном соглашении относительно малолетних детей ( ч. 3 ст. 149 УК).

Хмельницкий городской районный суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденная продолжает содержаться под стражей.

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