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Телемост с Россией: СНБО провел совещание

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Слудба безопасности Украины и Нацполиция получили ряд указаний по итогам совещания Совета нацбезобасности.
Александр Данилюк
Александр Данилюк
Пресс-служба Минфина

Секретарь СНБО Александр Данилюк в понедельник, 8 июля, по поручению президента Зеленского провел совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. Об этом сообщает  пресс-служба СНБО.

"По поручению Президента Украины Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел совещание с участием членов СНБО по вопросам обеспечения информационной безопасности. По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины по обеспечению национальной информационной безопасности с неуклонным соблюдением свободы слова", - сообщили в СНБО.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены были провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Утром Данилюк призвал политиков "прекратить истерику", а президент Зеленский записал по этому поводу видеообращение, назвав телемост дешевым пиаром. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией.

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Теги: СНБО, секретарь СНБО, Александр Данилюк, Телемост
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Источник: korrespondent.net

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