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В ГПУ отреагировали на решение Верховного суда по делу Ефремова

Комментариев: 5
Генпрокуратура сообщила, что суд над Ефремовым останется в Старобельске, вопреки усилиям его адвокатов вытащить подсудимого из СИЗО.
В ГПУ заявили, что дело Ефремова продолжат слушать в Старобельске
В ГПУ заявили, что дело Ефремова продолжат слушать в Старобельске
rbc.ua

Суд по делу Ефремова будет происходить в Старобельском районном суде Луганской области, утверждает Генеральная прокуратра Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Юрия Луценко Лариса Сарган в понедельник, 8 июля.

"По Ефремову. Суд остается в Старобельске, однако адвокаты пытаются вырвать его из СИЗО через решение Конституционного суда, который мы продолжаем "благодарить" за заботу о госизменщиках и террористах", - написала Сарган. 

Генеральной прокуратурой Украины поддерживается публичное обвинение в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Ефремова в посягании на территориальную целостность Украины, госизмене, создании террористической группировки и захвате государственных зданий (ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ст. 341 УК).

Напомним, что Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.

Адвокат Ефремова 8 иля заявил, что Верховный суд изменил подсудность в деле и теперь его будут слушать в Киеве.

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Теги: Генпрокуратура, суд, ГПУ, Верховный Суд, Александр Ефремов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Boxerogos    08.07.2019, 20:54
Оценка:  -6
Boxerogos
Ефремов-100% политзаключённый.За неполные 3 года ни единого веского обвинения против него выдвинуто так и не было.Соответственно и вины его нет,в противном случае его уже давным-давно осудили бы и этапировали.Иск в ЕСПЧ от адвокатов Ефремова должен многое прояснить в материальном плане,как минимум.
Kostos    08.07.2019, 21:05
Оценка:  0
Kostos
Абизательно, Рог Нивалнуйся...
Boxerogos    08.07.2019, 21:17
Оценка:  -3
Boxerogos
Рог,ты бессильныйбот,не имеющий аркументов,а лишь пытающийся толсто троллить.Но даже в этом не преуспевший.Похоже фрагментотерапия тебе не пошла на пользу.Но ты продолжай,продолжай.))))))))) )))
colavova    08.07.2019, 21:48
Оценка:  +2
colavova
сепар должен сидеть и будет сидеть!
ВыВсеВрети    08.07.2019, 21:48
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ага, рог ты самый справедливый путишлюха!...)))))))
и тебе придурку решать кто политзаключенный!....гы-гы-гы
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