Филарет продолжает войну. В ПЦУ говорят, что он болен

В Православной церкви Украины действия патриарха Филарета прокомментировали, как резкое ухудшение состояния его здоровья.

Пока вся страна обсуждала проведение телемоста между украинским и российским телеканалом, на российском ТВ появился почетный патриарх Филарет.

В интервью запрещенному в Украине телеканалу "Россия24" он критиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины.

Заявления Филарета

Патриарх продолжает свою войну с руководством автокефальной Православной церкви Украины.

В сюжете под названием "Ничего святого" он заявил, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и пятый президент Украины Петр Порошенко его "обманули".

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - утверждает Филарет.

Патриарху также не нравится название ПЦУ - по его мнению, она "не является независимой". По его словам, название должно быть "Украинская православная церковь".

"Эта церковь имеет право служить только на территории Украины. За территорию Украины Европа, Америка, Канада, та же Россия, Австралия - это относится Константинопольскому патриарху", - заявляет он.

Патриарх также назвал причину, почему он не возглавил ПЦУ.

"Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в Шамбези. Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой Томос", - отмечает Филарет.

Ранее Филарет заявлял, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован и попытался провести его Собор, на который не пришли представители ПЦУ.

Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.

Ответ ПЦУ

Замглавы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) после интервью Филарета заявил, что Филарет нездоров, а болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса.

“Ровно полгода назад Томос был вручен митрополиту Епифанию и прибыл в Украину. Тогда вместе со всеми патриарх Филарет благодарил вселенского патриарха и президента Порошенко за большой труд. И его самого почитали за жертвенность и мужество, искренне радовались заслуженной награде — званию Героя Украины. Потому наш патриарх был героем. Который был вдохновенным и сам вдохновлял”, — написал он.

По его словам, болезнь изменила Филарета до неузнаваемости, он совершает несвойственные ему поступки, унижая и уничтожая себя.

“Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы наш патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно — чтобы дальше разрушать Украину”, — подчеркнул архиепископ.

Он привел цитату Филарета: “Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я — буду патриархом”, и подчеркнул, что “это мог сказать другой человек, но не наш патриарх”.

Также Евстратий заявил, что состояние здоровья Филарета резко ухудшилось накануне Объединительного собора в конце 2018 года. По мнению епископа, в окружении Филарета находились люди, которые намеренно давали ему вредные препараты, чтобы сорвать собор.

"На Покрову патриарх произнес проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Менее чем через пару недель происходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел... потерял трудоспособность", - говорит Евстратий.

"Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму… У патриарха есть его племянница, которая по специальности - врач. Есть врачи, которые сопровождают его много лет", - отметил епископ.

Не в болезни дело?

Интерпретация поведения Филарета, как вызванного старческим слабоумием — это попытка снять с него моральную ответственность за поступки, считает Кирилл Говорун, бывший глава отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви.

По его мнению, Филаретом движет желание сохранить власть – “и это вряд ли имеет отношение к маразму, который возможно и начинается, но еще не достиг того предела, чтобы можно было снять с Филарета моральную ответственность за то, что он делает и говорит”.

“Сравнивать «болезнь» Филарета, который знает что делает, потому что всегда поступал так, чтобы сохранить и приумножить свою власть, с деменцией пожилых людей, которые перестают помнить даже имена своих детей — это прежде всего несправедливость к по-настоящему больным” ,- отметил Говорун.