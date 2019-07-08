Нацсовет просит права лишать телеканалы лицензии

Регулятор обратится в Раду с просьбой расширить полномочия для лишения телеканалов лицензий за пропаганду органов государства-агрессора.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на данный момент не имеет полномочий лишить телеканал NewsOne лицензии. Об этом в понедельник, 8 июля, в эфире Прямого заявил член регулятора Сергей Костинский.

Он отметил, что во вторник в 11.00 состоится заседание Нацсовета.

"На повестке дня только один вопрос, и он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, поскольку оно открытое. Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news", - сказал Костинский.

Он сообщил, что Нацсовет планирует обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог "оперативно и жестко" реагировать на подобные действия СМИ.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены были провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Президент Зеленский записал по этому поводу видеообращение, назвав телемост дешевым пиаром. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией. Вечером СНБО провел совещание, на котором дали поручения силовикам.

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