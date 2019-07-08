Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацсовет просит права лишать телеканалы лицензии

Комментариев: 2
Регулятор обратится в Раду с просьбой расширить полномочия для лишения телеканалов лицензий за пропаганду органов государства-агрессора.
В Нацсовете хотят расширения полномочий
В Нацсовете хотят расширения полномочий
nrada.gov.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на данный момент не имеет полномочий лишить телеканал NewsOne лицензии. Об этом в понедельник, 8 июля, в эфире Прямого заявил член регулятора Сергей Костинский.

Он отметил, что во вторник в 11.00 состоится заседание Нацсовета.

"На повестке дня только один вопрос, и он связан с заявлениями о телемосте украинского канала с российским вещателем. Представители правоохранительных органов также могут прийти на заседание, поскольку оно открытое. Сегодня законодательство не позволяет отозвать любую лицензию телеканалов за пропаганду органов государства-агрессора, за разжигание вражды, за fake-news", - сказал Костинский.

Он сообщил, что Нацсовет планирует обращаться в парламент, вносить эти изменения в законодательство, чтобы Нацсовет мог "оперативно и жестко" реагировать на подобные действия СМИ.

Как сообщалось, телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, и российский государственный телеканал намерены были провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Президент Зеленский записал по этому поводу видеообращение, назвав телемост дешевым пиаром. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией. Вечером СНБО провел совещание, на котором дали поручения силовикам.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СМИ, нацсовет, телеканалы, телеканал, Нацсовет по телевещанию
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Krotol2    08.07.2019, 23:30
Оценка:  -1
Krotol2
Это уже какой то геноцид в стране.Ухе какой то ппц наступает.Такое ощущение что уже многие со справками как у Парубия
Boxerogos    08.07.2019, 23:27
Оценка:  0
Boxerogos
Небывалая свобода слова!Такого в Европе,куда мы так сильно мечтаем попасть,точно нет.И дай Бог,мечтать нам придётся до Второго Пришествия.С нашими"афроценностями"н ас в Европе ждут очень сильно!Бугагагагагага!!!))))))))) )))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь