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В Азовское море вошел российский противолодочный корабль

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Россия усилила свое присутствие на Азове противолодочным кораблем Ейск, который приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота РФ.
РФ усилила свое присутствие на Азове
РФ усилила свое присутствие на Азове
kchf.ru

Российска Федерация усилила свое присутствие в Азовском море малым противолодочным кораблем Ейск (054) Черноморского флота Военно-морских сил. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что в воскресенье, 7 июля, корабль прошел арку моста возле Керчи в направлении Азовского моря.

Корабль Ейск приписан к Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота ВМФ России и входит в состав 181 дивизиона малых противолодочных кораблей 184-й бригады охраны водного района.

Как информирует портал, после распада СССР корабль перебазировали в Севастополь, куда он перешел в ночь на 1 января 1992 года. С созданием ВМБ Черноморского флота МПК-217 в составе части был перебазирован в Новороссийск и под распределение флота не подпадал.

Ранее сообщалось, что в Черное море вошел большой разведывательный корабль ВМС Франции. Корабль Dupuy de Lome используется для ведения радиоэлектронной разведки в интересах Управления военной разведки Франции.

 

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Теги: Украина-Россия, корабль, Азовское море, ВМС, армия России
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Источник: korrespondent.net

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