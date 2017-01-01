Итоги 8 июля: Скандал с NewsOne и саммит Украина-ЕС

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Разогрелся скандал после подготовки NewsOne телемоста с РФ; в Киеве прошел саммит Украина-ЕС. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Вокруг телеканала NewsOne разгорелся скандал

Телеканал NewsOne и российский государственный телеканал Россия намерены были провести 12 июля совместный телемарафон “Надо поговорить“, что вызвало акции протеста и заявления политиков.

Зеленский записал по этому поводу видеообращение, назвав телемост дешевым пиаром. Позже телеканал заявил об отмене телемоста с Россией. Вечером СНБО провел совещание, на котором дали поручения силовикам.

Верховный суд отменил пережеребьевку партий на выборах в Раду

Верховный суд Украины удовлетворил апелляцию Центральной избирательной комиссии и отменил решение Шестого апелляционного суда, который обязывал провести повторную жеребьевку партий.

Позже Верховный суд объяснил решение по пережеребьевке партий.

Зеленский предложил Путину новый формат переговоров

Президент Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину новый формат переговоров. Зеленский предлагает Путину провести переговоры при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Британии Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. По словам украинского лидера, такие переговоры могут быть проведены в Минске.

В России ответили, что рассмотрят инициативу Зеленского. “Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается“, - пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Националисты закидали здание NewsOne дымовыми шашками и фаерами

В Киеве возле здания телеканала NewsOne прошла акция протеста против телемоста с Россией. Активисты держали плакаты и бросали в сторону здания телеканала дымовые шашки и файеры

У здания телеканала собралось несколько сотен человек, преимущественно активистов Национального корпуса и других националистических организаций. Митингующие требовали привлечь к уголовной ответственности главу политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука, а у телеканала забрать лицензию.

В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС

В Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, по итогам которого было подписано пять документов о сотрудничестве между сторонами. В рамках мероприятия президент Владимир Зеленский, президент Евросовета Дональд Туск, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу.

Участники саммита Украина-ЕС обнародовали итоговый документ, содержащий 14 пунктов, в которых говорится о позиции ЕС относительно Украины.

Кроме того, Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе не впустили на саммит Украина-ЕС.

Зеленский анонсировал продление санкций ЕС против РФ

Секторальные и “крымские“ санкции Европейского Союза против России будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС.

“Пожалуйста, не думайте, что “санкции“ - это мое любимое слово. Мое любимое слово - “мир“. А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления“, - подчеркнул президент.