Сепаратисты на Донбассе применили артиллерию

Противник на Донбассе обстрелял позиции военных из артиллерийских систем. Потерь среди украинских бойцов нет.

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 июля, сепаратисты провели 17 обстрелов, в том числе с применением запрещенных Минском артиллерийских систем. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

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Противник семь раз применил запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм. Также открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Водяное, Лебединское, Марьинка, Красногоровка, Чермалык, Богдановка; Новолуганское, Пивденное, Майорское.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - добавили в ООС.

От начала текущих суток, 9 июля, сепаратисты один раз обстреляли украинские позиции в районе Широкино.

Как сообщалось, Зеленский рассказал, как вернуть мир на Донбасс.

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