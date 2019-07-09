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САП подготовила подозрения одному из министров и некоторым губернаторам

Комментариев: 1
Сейчас детективы собирают доказательства нарушений закона несколькими губернаторами.
Назар Холодницкий рассказал об интенсивной работе САП
Назар Холодницкий рассказал об интенсивной работе САП
facebook.com/NKholodnytskyi

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и обсуждает процесс сообщения подозрений некоторым главам ОГА.

Об этом в эфире “Прямого“ сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

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“Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим, пока что, судьям. Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать“, - сказал Холодницкий.

Как сообщалось 10 июня, Зеленский не просил САП сажать коррупционеров.

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Теги: САП, министр, губернатор
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Комментариев (1)
alex-zol    09.07.2019, 09:25
Оценка:  +1
alex-zol
что САП что НАБУ показали себя полностью некомпетентными службами, пожирающими бюджетные деньги.
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