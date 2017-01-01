Новый парламент должен в первоочередном порядке решить проблему долгов "Энергорынка", - эксперт

Решения проблемы задолженности ГП “Энергорынок“ лежит в законодательной плоскости и новый парламент должен это сделать в первоочередном порядке. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге на сайте Корреспондент, комментируя наличие значительной задолженности в системе оптового рынка электроэнергии.

“Преодоление проблемы задолженности, которая сложилась на рынке электроэнергии, лежит в законодательной сфере. Просто списать ее не выйдет. Считаю, что новый парламент не может медлить - решение долговой проблемы будет существенно способствовать удачной работе нового рынка электроэнергии“, - написал Корольчук.

Эксперт отметил, что долговая проблема перекочевала со старой модели рынка на новую, которая была запущена с 1 июля, и нуждается в немедленном решении.

“По состоянию на 1 июля 2019 года (запуск новой модели рынка) участники рынка были должны государственному предприятию “Энергорынок“ 31,8 млрд. грн. В свою очередь госпредприятие “Энергорынок“ задолжало участникам рынка 29,3 млрд. грн.“, - напомнил эксперт.

Корольчук также сообщил, что для решения проблемы в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов, но их принятию помешали сначала президентская, а затем парламентская избирательные кампании. Поэтому решение вопроса, очевидно, перенесено на начало осени.

“Важно, чтобы решение этой проблемы не легло тяжелым грузом на добросовестных потребителей, которые аккуратно рассчитываются за электроэнергию. А ради того, чтобы долги не накапливались, целесообразно решить вопрос относительно банковских механизмов предоставления финансовых гарантий участникам рынка“, - заметил Корольчук.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины “ рынке электрической энергии“. По закону, новая модель предусматривает внедрение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед“, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.