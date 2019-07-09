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Разумков сделал странное заявление про язык

Комментариев: 10
У главы партии Зеленского есть своя "логика" в вопросе использования языков.
Розумков хочет разговаривать на русском, чтобы в Украину не лезли "защитники" русского языка
Розумков хочет разговаривать на русском, чтобы в Украину не лезли "защитники" русского языка

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Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил, что будет принципиально использовать исключительно русский язык в публичных выступлениях до тех пор, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

Об этом он сказал в эфире программы “Свобода слова“ на телеканале ICTV.

Отвечая на вопрос Ирины Геращенко, есть ли для “Слуги народа“ ценностью украинский язык, Разумков, который в эфирах говорит по-русски, перешел на украинский.

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“Я не уверен, что украинский язык сегодня является главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо. Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовалась государственный язык. Это не было сделано, мы пошли методом кнута“, - отметил он.

Разумков заявил, что разговаривать публично на русском, чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от “притеснений“.

“Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексированный Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь “защищать“. У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском“, - сказал он.

Как сообщалось 2 июля, Зеленский пообещал защищать украинский язык.

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Теги: русский язык, Зеленский, Розумков
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Комментариев (12)
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Peyot    09.07.2019, 10:17
Оценка:  0
Peyot
Сказочный дол@#$б... все равно что если бы Сралин назло Гитлеру сдал Сралинград без боя!
Зорян_и_Шкиряк    09.07.2019, 10:13
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Хороший отмаз! И типа не придерёшься - он же патриот! Зачёт!
Коляка    09.07.2019, 10:16
Оценка:  -2
Коляка
он завёл упоротых галицаев в тупик, ждём взрыв пукана Виолетты ))
allyours    09.07.2019, 10:12
Оценка:  -2
allyours
ЭТО 5+ DDDDD.....
Letohradek    09.07.2019, 10:02
Оценка:  -3
Letohradek
К власти в Украине пришли недалекие люди! И вся беда в том, что недалеких в Украине 73% ... На расии их 86% ... Людей инициативных с пониманием того, что язык, культура, история, это основные ценности государства, всего 25% ... Думаю, что Майданов не избежать! Гнать всю эту рашистскую срань нужно из
Letohradek    09.07.2019, 10:03
Оценка:  -2
Letohradek
- Украины!
nfhvyt    09.07.2019, 10:06
Оценка:  0
nfhvyt
А ты к кому себя относишь строча на мове окупанта бот?
Коляка    09.07.2019, 10:09
Оценка:  0
Коляка
доколе можно навязывать Украинцам - русским людям галицайский язык, называя его неким украинским, когда национальности в природе "украинец" нет, а есть только такое гражданство!!!
Коляка    09.07.2019, 10:11
Оценка:  0
Коляка
гнать надо галицаев, которые узурпировали власть и навязывают русским людям быть не русскими...
Ira0956    09.07.2019, 10:00
Оценка:  -1
Ira0956
Зеленский предложил Путину встретиться:
- Владимир Владимирович, о Крыме поговорить надо!
- А сколько вас?
- Я, Трамп, Меркель, Макрон, Мэй!
- Вот и поговорите, я не против.
Хитрый-Лис    09.07.2019, 10:02
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Фуйлу не место среди приличных у уважаемых людей.
Коляка    09.07.2019, 10:10
Оценка:  0
Коляка
приличные и уважаемые для холопов типа тебя ))) Сколько можно унижаться перед западом? Нет никакой гордости у тебя совсем? упоротый ЖопоЛис)))
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