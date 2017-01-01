Грозы и солнце: к чему готовиться 9 июля

Синоптики озвучили прогноз погоды на 9 июля.

Сегодня, 9 июля, в Украине ожидаются и грозы, и дожди, и солнце. Детальнее сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы на протяжении дня. Воздух прогреется от +19 до +22 градусов по Цельсию.

Между тем, на востоке страны сегодня солнечно, тепло и без осадков. Синоптики прогнозируют +19…+26 градусов по Цельсию.

Южным регионам сегодня обещают теплый летний день без существенных осадков на протяжении дня. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +27 градусов по Цельсию.

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На севере Украины сегодня достаточно высокая вероятность гроз и шквалов. На протяжении дня ожидаются дожди. Воздух прогреется от +19 до +22 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня солнечно, но местами ожидаются осадки в виде дождя. В отдельных регионах ожидаются грозы и шквалы. На термометре +19…+24 градуса.

В Киеве 9 июля ожидаются грозы и шквалы. На протяжении дня обещают кратковременный дождь. Температура воздуха +20…+22 градуса по Цельсию.

Напомним, стал известен прогноз погоды на неделю. Температура на территории Украины поднимется, но всю неделю будут преимущественно дождливая погода.

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