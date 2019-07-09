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Владелец NewsOne обвинил Луценко во лжи

Комментариев: 3
Тарас Козак сделал резонансное заявление касательно генпрокурора Луценко.
Тарас Козак - владелец NewsOne
Тарас Козак - владелец NewsOne
newsone.ua

Близкий соратник Медведчука и владелец канала NewsOne Тарас Козак обвинил генпрокурора Юрия Луценко во лжи. Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

Козак заявил, что его телеканал не имеет никакой связи с российским “Промсвязьбанком”.

Конечным бенефициаром и владельцем телеканала NewsOne не является ни кипрская компания, как это было подано генеральным прокурором. Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным владельцем телеканала NewsOne и владею 100% телеканала напрямую, - заявил Козак.

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Он также отметил, что заявление Луценко о том, что телеканал имеет прямую связь с этим банком являются “циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности”.

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Также Тарас Козак акцентировал, что все обвинения вокруг телеканала являются беспочвенными. Целью обвинений является “искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам”.

Напомним, здание NewsOne закидали шашками и файерами. Активисты протестовали против инициативы телеканала провести телемост с Россией и требовали отобрать у СМИ лицензию. 

 

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Теги: NewsOne, Тарас Козак, скандал, Луценко
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    09.07.2019, 11:11
Оценка:  +3
ЗаУкраину
Мразь, сплошная мразь и нечисть была сколочена потрохом в ОПГ. Их всех нужно немедленно арестовать, и отправить на минные поля оос, вместо трала.
trgvm1    09.07.2019, 10:40
Оценка:  -5
trgvm1
этот канал и всех там журналюк просто обосцать надо
nfhvyt    09.07.2019, 10:51
Оценка:  +3
nfhvyt
Давай, начинай, можешь даже штаны не снимать.
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