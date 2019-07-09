Надеюсь, через год войны не будет, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что война на Донбассе закончится в течение года. Об этом он сообщил по итогам саммита Украина-ЕС вчера, 8 июля, передает УНИАН.
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По словам Владимира Зеленского, Киев официально выступил за продление Минского переговорного процесса.
Я хочу надеяться, что через год у нас уже не будет этой войны, - отметил Зеленский.
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Он также аргументировано заявил, что стороны конфликта на Донбассе постепенно двигаются к прекращению огня. Президент также рассказал, что украинская сторона ожидает от боевиков демонтажа фортификационных сооружений на оккупированных территориях, а также продления восстановительных работ возле Станицы Луганской.
Напомним, Зеленский назвал основную проблему с обменом пленными. Члены Трехсторонней контактной группы в Минске не могут согласовать списки удерживаемых лиц, рассказал президент.
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