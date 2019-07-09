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Надеюсь, через год войны не будет, - Зеленский

Комментариев: 9
Такое заявление президент сделал по итогу саммита Украина-ЕС.
Зеленский сделал заявление о войне
Зеленский сделал заявление о войне
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что война на Донбассе закончится в течение года. Об этом он сообщил по итогам саммита Украина-ЕС вчера, 8 июля, передает УНИАН.

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По словам Владимира Зеленского, Киев официально выступил за продление Минского переговорного процесса. 

Я хочу надеяться, что через год у нас уже не будет этой войны, - отметил Зеленский.

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Он также аргументировано заявил, что стороны конфликта на Донбассе постепенно двигаются к прекращению огня. Президент также рассказал, что украинская сторона ожидает от боевиков демонтажа фортификационных сооружений на оккупированных территориях, а также продления восстановительных работ возле Станицы Луганской. 

Напомним, Зеленский назвал основную проблему с обменом пленными. Члены Трехсторонней контактной группы в Минске не могут согласовать списки удерживаемых лиц, рассказал президент. 

 

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Теги: Зеленский, Донбасс, война, саммит
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Комментариев (9)
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Woodbrother    09.07.2019, 11:40
Оценка:  0
Woodbrother
И шо, через год на россия освободит Крім и Длнбасс и віплатит весь єкономический ущерб ? Ото володеньку коксом торкнуло в том Ужгороде, до сих пор не попустит.
VSHIVANKA    09.07.2019, 11:33
Оценка:  -4
VSHIVANKA
А ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА РАЗРЕШАТ ?
FPN    09.07.2019, 11:23
Оценка:  +1
FPN
"Надейся, надейся" сказал Кошевой .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nfhvyt    09.07.2019, 11:04
Оценка:  0
nfhvyt
У нациков белецкого другое мнение.
Via_dolorosa    09.07.2019, 11:25
Оценка:  +4
Via_dolorosa
Да полная де_оккупация Донбасса и установление в Донецке и Луганске украинской власти как в др. областях нашей страны. Ну или на худой конец забор и пусть их пенсионеры рф кормят и что б сюда никто из них не ездил.
Woodbrother    09.07.2019, 11:41
Оценка:  +2
Woodbrother
И полная деокупация Крыма. Крым -это земля Украины и крымских татар.
Letohradek    09.07.2019, 11:03
Оценка:  -1
Letohradek
То есть, квартальный крысеныш будет наживаться на войне еще год? Любопытна реакция его избирателей! ))
nfhvyt    09.07.2019, 11:06
Оценка:  -1
nfhvyt
твой шоколадный бох 5 лет на ней наживался, сам её и развязав.
Letohradek    09.07.2019, 11:10
Оценка:  0
Letohradek
И я же об этом )) Твой недалекий бох, обвинял Порошенко, в заработках "на крови". Почему же он не заканчивает войну, как обещал, а будет зарабатывать на крови еще год?
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