Тука: СБУ нужно отправить под следствие, если она отпустит Савченко к оккупантам

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий вообще не понимает, почему кандидат в нардепы находится на свободе.

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СБУ не предоставит разрешения Надежде Савченко на пересечение линии соприкосновения между Украиной и оккупированными террористами территориями. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает “Прямой“.

“Непосредственно по Савченко. Для меня непосредственно остается не выясненным и неясным вопрос, как человек, который подозревается в совершении такого тяжкого преступления, находится на свободе», - отметил он.

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“Но, несмотря на то, если уж так случилось, нет никакого сомнения, что СБУ не предоставит разрешение этому человеку на пересечение линии соприкосновения», - уверен Тука.

“Это вообще просто нонсенс, который не может вкладываться в здравый смысл, когда человек, который подозревается в связях с террористами, которая подозревается в организации теракта против высших должностных лиц нашего государства, еще и будет ехать к террористам на переговоры“, - сказал Тука.

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Он отметил, если СБУ таки предоставит Надежды Савченко такой пропуск, то это будет означать, что главу СБУ в тот же день нужно будет отправлять в отставку и под следствие.

Ранее Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу №51 в Донецкой области, заявила, что намерена поехать в агитационный тур на оккупированную часть Донбасса.