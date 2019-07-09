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“У меня нет плиты”: Вакарчук объяснил незнание цен на газ

Комментариев: 2
Лидер “Голоса” ответил, почему он не знает тарифов на газ.
Вакарчук ответил, что не пользуется газом
Вакарчук ответил, что не пользуется газом
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/

Лидер политической партии “Голос” Святослав Вакарчук объяснил, что не осведомлен в вопросе цен на газ из-за того, что у него дома все приборы работают на электричестве. Об этом он рассказал в ходе интервью Настоящему времени.

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Вакарчук отметил, что вопрос Юлии Тимошенко о цене на газ был банальной манипуляцией. Он также обвинил ее в том, что во время “торгов за газ” с РФ из-за Тимошенко Украина выплачивала “миллиарды лишних долларов”.

Политик отметил, что у него дома нет приборов, которые работают на газе. Другие цены на коммунальные услуги он знает.

Но я очень хорошо знаю цены. Я человек, который живет обычной жизнью. Я, в отличие от них всех, живу в многоквартирном доме. Мне, как и всем, приходят счета за электричество: у меня нет дома газовой плиты, но я плачу за электричество. Я хорошо знаю, какие эти счета. Я прекрасно понимаю, что если даже мне эти счета кажутся большими, то какими они могут быть для обычных людей. Поэтому пусть они не рассказывают о знаниях цен. С такими знатоками цен мы за 28 лет уже дошли до того, что мы - самая бедная страна в Европе, - заявил Вакарчук.

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Напомним, Вакарчук четко ответил, уйдет ли со сцены, если попадет в Раду. Лидер “Голоса” сделал заявление касательно сценической карьеры. 

 

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Теги: Вакарчук, политика, цены на газ
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    09.07.2019, 11:47
Оценка:  0
ЗаУкраину
унылый ты галицай, мозгов у тебя нет, а ты тут выкручиваешься. Ты же бля в политику собрался, ты шел на общение с Цилей(которая на газу зубы съела), мог догадаться что она тебя на эту тему загонит. Но догадалка у тебя совсем отсутствует.ПНХ, пиндосский гаденыш.
GentleAngel    09.07.2019, 11:40
Оценка:  +2
GentleAngel
А чего еще нет у него или наоборот: что есть и его не волнует отсутствие этого у других?
Рики    09.07.2019, 11:34
Оценка:  -4
Рики
про знатоков цен точно сказал.
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