К директору аэропорта Борисполь приходили "люди Зеленского"

Руководитель аэропорта сообщил, что к нему приходили мошенники, которые представились "людьми президента".

Генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявляет, что к нему приходили жулики, которые назывались людьми президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью Лига.net.

Пара жуликов "от Зеленского" приходила. Я их быстро послал. Это явные жулики, точно не имеющие отношения к команде президента. Такая волна всегда появляется с новой властью. Ну, что обычно хотят: Duty Free, кафе, - сказал Рябикин.

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Он также сообщил, что ближайшие три года (пока действует его контракт) планирует реализовать свою программу, с которой пришел на должность гендиректора.

Будет давление – придется опять уйти в публичную плоскость, в политику. Пока ничего такого нет. Посмотрим, что будет в сентябре, когда уже должно сформироваться правительство, - отметил Рябикин.

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Он признает, что во время премьерства Арсения Яценюка, конкурсы на аренду площадей под Duty Free в Борисполе выиграли компании собственника компаний БФ-груп Артура Гранца, близкого друга нардепа Андрея Иванчука.

В терминале D у этих компаний долгосрочные контракты, которые будут продолжаться в существующем виде. То, как тогда проходили торги и на каких условиях были заключены, - действительно вызывает вопросы. Основная проблема здесь в том, что монополия любой ценой хочет сохранить свое положение, - сообщил Рябикин.

У нас есть потребность в расширении площадей общественного питания и в меньшей степени - торговых. Но делается все, чтобы ни один новый конкурс не состоялся. (Это делают - ред.) ФГИ, МИУ, кто угодно, в интересах монополии. Ведь любой другой игрок будет для нее конкурентом. Монополию не интересует пассажир, качество обслуживания. Она собирает деньги с пассажиропотока, - сказал он.

Напомним, самолет Шарм-эль-Шейх - Харьков экстренно сел в Борисполе. Причину экстренной посадки в авиакомпании назвали.