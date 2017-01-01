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Депутата Микитася вызвали в ГБР из-за драки с главой сельсовета

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Нардеп угрожал главе ОТО тюрьмой и разбил его телефон об стену.
Микитася вызвали на допрос за драку
Микитася вызвали на допрос за драку
www.facebook.com/maxim.mikitas/

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Нардеп и кандидат по 206 округу Максим Микитась, который напал на председателя ОТГ на Черниговщине Сергея Пинчука во время сессии сельсовета, вызван на допрос в ГБР. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет Цензор.НЕТ.

“Микитася вызвали на допрос в Киевское ТУ ГБР на 10:00 11 июля в производстве по хулиганству (избиение председателя сельсовета)“, - сообщил источник.

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Информацию о допросе подтверждает и издание РБК-Украина. Там уточняют, что Микитася пока вызвали в качестве свидетеля.

Что касается инцидента, то 5 июля в Любече Черниговской области произошла стычка между нардепом и кандидатом по 206 округу Максимом Микитасем и головой ОТО Сергеем Пинчуком.

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Конфликт зафиксировали на видео. Микитась кричал на Пинчука и угрожал ему тюрьмой, в ответ последний вызвал полицию. Потом между депутатом и чиновником началась драка, во время которой Микитась швырнул об стену мобильный Пинчука.

Напомним, Максим Микитась входит в десятку самых богатых депутатов Украины.

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Теги: Микитась, депутат, Пинчук, драка, сельсовет, Рада, выборы
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