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Офис президента завел аккаунт в Telegram

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Офис президента Украины появился в популярном мессенджере.
Офис президента появился в популярном мессенджере
Офис президента появился в популярном мессенджере
facebook.com/president.gov.ua

В Офисе президента Украины решили завести официальный аккаунт в популярном мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ОП в Facebook.

Официальный канал Офиса президента запущен в мессенджере Telegram. Подписывайтесь, чтобы получать новости наиболее удобным для вас образом, - сообщили в пресс-службе президента.

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На данный момент на Telegram-канале президента Украины уже 2800 подписчиков. Известно, что Telegram-канал Офиса президента создан 4 июля 2019 года. В мессенджере вы можете оперативно узнавать все новости ОПУ.

Напомним, Зеленский провел новые кадровые перестановки в областях. Глава государства уволил главу Мариинской РГА в Донецкой области и трех глав РГА во Львовской области. 

 

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Теги: Зеленский ОП, Телеграм
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