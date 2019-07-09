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Шрифт на купюре номиналом 1 тыс грн оказался краденным

Комментариев: 20
Украинцы могут не увидеть в своем кошельке купюру в 1000 грн в октябре, как и планировалось.
Шрифт на новой купюре оказался краденным
Шрифт на новой купюре оказался краденным
НБУ

Создателей дизайна купюры в 1 тыс грн заподозрили в плагиате Все дело в одном из шрифтов, который использовали дизайнеры. Об этом информирует издание Telegraf.design.

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25 октября Нацбанк может не ввести в оборот тысячную купюру, поскольку появились претензии к используемому шрифту. Художник Богдан Гдаль обратил внимание на надпись “Одна тисяча гривень”. 

Дизайнеры использовали шрифт Bickham Script, авторскими правами на который владеет компания Adobe. Шрифтер компании Франк Грисхамер подтвердил факт плагиата.

До выпуска шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официальной кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии. Жаль, что Национальный банк Украины не заметил недостатков шрифта, о котором идет речь. И это, безусловно, не Bickham Script Pro 3. в любом случае наша лицензия не позволяет вносить изменения в шрифт, - заявил Грисхамер.

Сравнение шрифтов
Сравнение шрифтов
telegraf.design

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Для устранения проблемы Нацбанк должен разработать новый макет купюры, иначе могут возникнут судебные споры. Сам Грисхамер подозревает, что краденый шрифт также использовали для создания купюр номиналом 50,100 и 500 грн.

Напомним, вместо монет 1,2 и 5 копеек НБУ введет купюру в 1 тыс гривен. Монеты будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.

 

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Теги: купюра, НБУ, 1 тысяча грн, плагиат, шрифт
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Комментариев (22)
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Magne    09.07.2019, 13:24
Оценка:  +1
Magne
Может проще оплатить штраф за нарушение авторских прав? Этими же тысячами.
WTF2wtf    09.07.2019, 13:14
Оценка:  0
WTF2wtf
Авторское право - вещь серьезная
Coюзник    09.07.2019, 12:51
Оценка:  -4
Coюзник
В чем проблема!!! Ошибку обнаружили ... исправят как положено ... и все будет норм. А тут сразу же толпа кинулась ярлыки цеплять
WTF2wtf    09.07.2019, 13:07
Оценка:  +2
WTF2wtf
Исправят?
Это всю партию купюр перепечатать?
NOREGA    09.07.2019, 12:47
Оценка:  -1
NOREGA
На Украине все сворованное или подаренное, как даже русский мат
nfhvyt    09.07.2019, 13:02
Оценка:  -2
nfhvyt
в 2014-м амеры не поскупились и подарили украинцам майдан.
WTF2wtf    09.07.2019, 13:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
виртуальная шавка иностранных оккупантов и убийц воняет тут?
Нах пшло, конченое наци ...
Хитрый-Лис    09.07.2019, 13:10
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
рЮцкий мат произошёл от монголо - татарской ОРДЫ. Так ещё вопрос кто у кого стырил
Коляка    09.07.2019, 12:43
Оценка:  -3
Коляка
Хватит позорить Украину!!!
FPN    09.07.2019, 12:28
Оценка:  -4
FPN
ВОРОВСКАЯ СТРАНА!
ВОРОВСКАААЯ!!!!!!
Kostos    09.07.2019, 12:38
Оценка:  +1
Kostos
"Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии" Шо бот, віборочно читаем, как в инструхции написана, да?
Хитрый-Лис    09.07.2019, 12:43
Оценка:  -1
Хитрый-Лис
смотри купюру 500-рублевую у лаптеногих образца 1997 года, изображены Соловки и на куполах отсутствуют кресты.
Lyonya-Space    09.07.2019, 12:46
Оценка:  0
Lyonya-Space
Так это же основы скреп!
WTF2wtf    09.07.2019, 13:09
Оценка:  +2
WTF2wtf
FPN-VSHIVANKA,
это пишет бюджетный бот-многостаночник оккупантов, упоротый наци-уакринофоб на шее у российских пенсов ...
Ira0956    09.07.2019, 12:15
Оценка:  -4
Ira0956
А что у вас не краденное?
foster12    09.07.2019, 12:35
Оценка:  +6
foster12
А у Вас...?
Woodbrother    09.07.2019, 12:42
Оценка:  -1
Woodbrother
У нас в отличии от вашей россии все свое.
nfhvyt    09.07.2019, 12:49
Оценка:  -2
nfhvyt
Неподъёмный внешний долг, так уж точно свой ))
ЗаУкраину    09.07.2019, 13:11
Оценка:  -6
ЗаУкраину
даже слова майдан,ненька и тато, кохана и тын,хата и кавун ТЮРКСКИЕ, (турецкие)...чего уж там об остальном говорить...)))
WTF2wtf    09.07.2019, 13:13
Оценка:  +4
WTF2wtf
13:11, так вот почему российский фюррерок ботоксный войну против Украины начал, вот почему украинцев убивает на украинской земле?
Контуженые путинские идиоты ...
Lyonya-Space    09.07.2019, 12:45
Оценка:  -1
Lyonya-Space
Ирка, на наших сайтах полным полно бесплатных (для нас) рашистских ботов вроде тебя. Вы не краденые, а оплаченные "дружественным" фашистским кремлём!
foster12    09.07.2019, 13:19
Оценка:  +3
foster12
10000 ++++
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