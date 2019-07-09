Шрифт на купюре номиналом 1 тыс грн оказался краденным

Украинцы могут не увидеть в своем кошельке купюру в 1000 грн в октябре, как и планировалось.

Создателей дизайна купюры в 1 тыс грн заподозрили в плагиате Все дело в одном из шрифтов, который использовали дизайнеры. Об этом информирует издание Telegraf.design.

Читай также: Стало известно, когда в Украине уйдут из оборота купюры в 1 и 2 гривны

25 октября Нацбанк может не ввести в оборот тысячную купюру, поскольку появились претензии к используемому шрифту. Художник Богдан Гдаль обратил внимание на надпись “Одна тисяча гривень”.

Дизайнеры использовали шрифт Bickham Script, авторскими правами на который владеет компания Adobe. Шрифтер компании Франк Грисхамер подтвердил факт плагиата.

До выпуска шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одной официальной кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии. Жаль, что Национальный банк Украины не заметил недостатков шрифта, о котором идет речь. И это, безусловно, не Bickham Script Pro 3. в любом случае наша лицензия не позволяет вносить изменения в шрифт, - заявил Грисхамер.

Сравнение шрифтов telegraf.design

Читай также: Стало известно, какие купюры подделывают чаще всего

Для устранения проблемы Нацбанк должен разработать новый макет купюры, иначе могут возникнут судебные споры. Сам Грисхамер подозревает, что краденый шрифт также использовали для создания купюр номиналом 50,100 и 500 грн.

Напомним, вместо монет 1,2 и 5 копеек НБУ введет купюру в 1 тыс гривен. Монеты будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.