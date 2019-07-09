NewsOne внепланово проверят на предмет разжигания розни

После проверки в случае выявления фактов разжигания вражды Нацсовет через суд попробует лишить телеканал лицензии .

Телеканал смогут лишить лицензии после еще одной проверки, но через суд Facebook NewsOne

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания Украины принял решение о назначении внеплановой проверки телеканала NewsOne. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает ТСН.

“Мы включили все результаты мониторингов за последнее время. К сожалению, последние два месяца не могли инициировать и провести любую проверку, ведь Нацсовет фактически не мог работать“, - отметил он.

“Если, а я убежден, что мы докажем факты разжигания вражды в отношении отдельных групп украинского общества, это будет уже вторая санкция в отношении телеканала, которая позволит нам обратиться в суд за отзывом лицензии“, - заявил Костинский.

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В свою очередь, замглавы Нацсовета Ульяна Фещук сообщила, что ведомство не может вмешиваться в редакционную политику телеканала. Нацсовет ограничен правом применять санкции в виде объявления предупреждений, выписывания штрафов и обращения в суд об аннулировании лицензии.

“Мы неоднократно применяли санкции в виде объявления предупреждения и штрафа телеканала NewsOne, однако мы видим, что нарушения все же происходят. Поэтому предложено провести еще одну проверку телеканала“, - сказала чиновница.

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Фещук добавила, что Нацсовет предлагает создать рабочую группу для предотвращения антиукраинских действий юридических лиц, поэтому будет направлено письмо с привлечением СБУ, СНБО, НАБУ, НАПК, чтобы эффективно противодействовать вызовам в инфополе.

Напомним, ранее Нацсовет по теле- и радиовещанию планировал обратиться к Раде с просьбой наделить его полномочиями лишать или приостанавливать лицензии телеканалов.