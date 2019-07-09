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NewsOne внепланово проверят на предмет разжигания розни

Комментариев: 11
После проверки в случае выявления фактов разжигания вражды Нацсовет через суд попробует лишить телеканал лицензии .
Телеканал смогут лишить лицензии после еще одной проверки, но через суд
Телеканал смогут лишить лицензии после еще одной проверки, но через суд
Facebook NewsOne

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Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания Украины принял решение о назначении внеплановой проверки телеканала NewsOne. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает ТСН.

“Мы включили все результаты мониторингов за последнее время. К сожалению, последние два месяца не могли инициировать и провести любую проверку, ведь Нацсовет фактически не мог работать“, - отметил он.

“Если, а я убежден, что мы докажем факты разжигания вражды в отношении отдельных групп украинского общества, это будет уже вторая санкция в отношении телеканала, которая позволит нам обратиться в суд за отзывом лицензии“, - заявил Костинский.

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В свою очередь, замглавы Нацсовета Ульяна Фещук сообщила, что ведомство не может вмешиваться в редакционную политику телеканала. Нацсовет ограничен правом применять санкции в виде объявления предупреждений, выписывания штрафов и обращения в суд об аннулировании лицензии.

“Мы неоднократно применяли санкции в виде объявления предупреждения и штрафа телеканала NewsOne, однако мы видим, что нарушения все же происходят. Поэтому предложено провести еще одну проверку телеканала“, - сказала чиновница.

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Фещук добавила, что Нацсовет предлагает создать рабочую группу для предотвращения антиукраинских действий юридических лиц, поэтому будет направлено письмо с привлечением СБУ, СНБО, НАБУ, НАПК, чтобы эффективно противодействовать вызовам в инфополе.

Напомним, ранее Нацсовет по теле- и радиовещанию планировал обратиться к Раде с просьбой наделить его полномочиями лишать или приостанавливать лицензии телеканалов. 

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Теги: NewsOne, телеканал, проверка, Нацсовет, ТВ, разжигание розни, вражда
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Комментариев (11)
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Хулиганка*    09.07.2019, 13:13
Оценка:  -3
Хулиганка*
Давай, Зеля, поднимай еще выше рейтинг "Оппозиционной платформы", жги!!!
Хрен я теперь за тебя проголосую.
WTF2wtf    09.07.2019, 13:15
Оценка:  +1
WTF2wtf
Со всех своих аккаунтов рабочих?
Сколько их у тебя тут?
WTF2wtf    09.07.2019, 13:16
Оценка:  +4
WTF2wtf
Как бы не истерили тут боты оккупантов, а у только созданной партии Зеленского все равно рейтинг уже даже выше, чем у него самого на президентских выборах ...
Boxerogos    09.07.2019, 13:05
Оценка:  -2
Boxerogos
Борьба со свободой слова в нашей охреНэньке уже давным-давно не удивляет тех,кто имеет разум.Но"патриоты"в очередной раз пробили дно,в очередной раз меньшинство решает что делать больщинству.Вывод:пока не начнётся физическая ликвидация этих"патриотов",погруже ние в бездну продолжится.
WTF2wtf    09.07.2019, 13:11
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путинский бот,
нахер пшел, конченое многостаночное украинофобко
alex-zol    09.07.2019, 13:04
Оценка:  -4
alex-zol
1+1 проверьте, за последние пять лет там почти все на срок себе заработали!
nfhvyt    09.07.2019, 12:47
Оценка:  -2
nfhvyt
В королевстве кривых зеркал всё наоборот, диалог между людьми - это разжигание розни, а закон про мову и томас - объединение.
WTF2wtf    09.07.2019, 13:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Для тебя и сотни российских танков, тысячи погибших, оккупированные россиянами Крым и Донбасс - типа благо,
упоротый вражеский бот ...
Boxerogos    09.07.2019, 13:07
Оценка:  +2
Boxerogos
Упороотый потрохосос-псевдопатриот с кучей разных аккаунтов,ты снова зря теряешь время.Вместо того чтобы целовать место захоронения своего трахаря на скотомогильнике,ты продолжаешь выдавать желаемое за действительное.))))))))))))
WTF2wtf    09.07.2019, 13:12
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ипать ты контуженый на всю бошку,
НАЦИК упоротый путинский ...
ЗаУкраину    09.07.2019, 13:16
Оценка:  -4
ЗаУкраину
нУ,так-кто возле корыта? ЗЕев(вова по жи.довски) Зельцман,вальцман, каломойша,гройсман,цилякапитель ман...им такое королевство очень даже на руку.
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