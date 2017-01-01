В Скадовске убили мать и двух ее детей: известны детали

Тела нашли в арендованной квартире.

В Скадовске Херсонской области мертвыми нашли мать и двух маленьких сыновей. На данный момент тела увезли на судебно-медицинскую экспертизу, передает ТСН.

Читай также: Суд отпустил парней, забивших мужчину с инвалидностью насмерть ради видео

Тела в арендованной квартире нашел бывший муж женщины. Он приехал проведать своих сыновей. На голове женщины был целлофановый пакет. Предварительно, она скончалась от асфиксии. Рядом с матерью без признаков жизни находились двое ее сыновей. Мальчикам было 7 и 9 лет соответственно. Причины смерти детей в полиции пока не комментируют.

Читай также: В Киеве взорвалась граната, есть жертва

На данный момент на месте тройного убийства работает следственно-оперативная группа. Полиция обещает сообщил детальную информацию немного позже.

Напомним, мужчина забил скалкой соседа и попытался скрыться на плоту в Киев. Причина конфликта - банковская карта, которую впоследствии украл нападающий.