Зеленский предложил дать жителям Донбасса заполнять документы на русском

Президент считает, что никакой языковой проблемы в действительности не существует.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что жителям Донбасса надо дать возможность говорить и заполнять документы на русском языке, передает НВ.

Такое заявление Зеленский сделал во время пешей прогулки после саммита Украина-ЕС. По его словам, никакой языковой проблемы в действительности не существует.

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«Если будет у дончан какое-то специальное просьбы, для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы», - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине человек может говорить так, как хочет. «Такая информационная была война, нельзя говорить по-русски. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите ... Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно?» - сказал Зеленский.

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Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан предложил предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе.