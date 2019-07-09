Руководство Офиса президента Зеленского работает бесплатно

Глава Офиса президента Богдан и его заместители работают бесплатно. Зеленский зарабатывает 22,5 тысячи гривен.

Руководители Офиса президента не получали зарплату за май и июнь president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители еще не получали зарплату на своих постах. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин, опубликованный во вторник, 9 июля.

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"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., Первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и Заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. В мае и июне 2019 года не начислялась", - говорится в ответе.

Согласно ответу Госуправления делами, зарплата им не начислялась вообще.

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В то же время там сообщили, что зарплата президента Владимира Зеленского за май составила 12,7 тыс. гривен, а за июнь - 28 тыс. гривен.

После вычета налогов за май Зеленскому было выплачено 10 245 гривен зарплаты, а за июнь - 22 540.

Напомним, 20 июня Зеленский реорганизовал Администрацию президента, создав Офис президента и сократив численность сотрудников.

Как известно, Офис президента планируют перенести в Украинский дом, что обойдется в 300 миллионов гривен.

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