В Сумской области повесился 12-летний мальчик

На данный момент причины поступка не установлена.

В селе Ображеевка Сумской области сегодня, 9 июля, нашли повешенным ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Шосткинского отдела полиции, передает Шостка.INFO.

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По данным полиции, тело ребенка нашли в 9:51. Полицейским о происшествии сообщил местный фельдшер, который задокументировал факт смерти 12-летнего мальчика из-за механической асфиксии.

Ребенок повесился в сарае. Его тело в подвешенном состоянии нашел один из его родственников. На данный момент неизвестны причины такого ужасного поступка ребенка. Предсмертной записки полицейские пока не нашли.

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На данный момент возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.

Напомним, под Херсоном 9-летняя девочка совершила самоубийство. Девочка заперлась в ванной и покончила с собой.