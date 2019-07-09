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В Сумской области повесился 12-летний мальчик

Комментариев: 2
На данный момент причины поступка не установлена.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В селе Ображеевка Сумской области сегодня, 9 июля, нашли повешенным ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Шосткинского отдела полиции, передает Шостка.INFO.

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По данным полиции, тело ребенка нашли в 9:51. Полицейским о происшествии сообщил местный фельдшер, который задокументировал факт смерти 12-летнего мальчика из-за механической асфиксии.

Ребенок повесился в сарае. Его тело в подвешенном состоянии нашел один из его родственников. На данный момент неизвестны причины такого ужасного поступка ребенка. Предсмертной записки полицейские пока не нашли.

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На данный момент возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с отметкой “самоубийство”. Продолжается следствие.

Напомним, под Херсоном 9-летняя девочка совершила самоубийство. Девочка заперлась в ванной и покончила с собой. 

 

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Теги: самоубийство, ребенок, Сумская область
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Комментариев (2)
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SEMPENTY    09.07.2019, 13:51
Оценка:  +3
SEMPENTY
Все вопросы к родителям...
Lyonya-Space    09.07.2019, 14:30
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Не всегда, бывает сверстники затравливают.
Хотя, если у ребёнка не было доверительных отношений с родителями...
Жаль этих детишек, это же что должно такое случиться, чтобы дети 9-ти, 12-ти лет решились на такое?...
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