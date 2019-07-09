Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Можно еще помогать РФ оружием": Вятрович отреагировал на слова Разумкова о русском

Комментариев: 8
Глава УИНП высказался о позиции Дмитрия Разумкова говорить на русском языке.
Вятрович резко отреагировал на слова Разумкова о русском
Вятрович резко отреагировал на слова Разумкова о русском
УНИАН

Читай также: Разумков сделал странное заявление про язык

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович резко раскритиковал позицию лидера “Слуги народа“ Дмитрия Разумкова о русском языке, передают Факты.

Разумков, напомним, решил использовать в публичных выступлениях исключительно русский язык. Вятрович предложил на этом не останавливаться и довести идею до абсурда.

Читай также: Разумков объяснил слова Богдана о статусе русского языка на Донбассе

“Еще можно поддерживать российскую пенитенциарную систему, пока в тюрьмах РФ наши политзаключенные“, - возмутился он. “Можно отправлять в Россию дополнительное оружие, пока с ней продолжается война. И защищать права русских в Крыму, пока он аннексирован“, - подчеркнул Вятрович.

“Множество интересных подходов для борьбы с российской агрессией от создателей “Узеленского“, — отмечает глава УИНП.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил за право жителей Донбасса заполнять документы на русском языке.

Поделись:
Теги: русский язык, Украина, РФ, Вятрович, Разумков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Vladimirovich198    09.07.2019, 14:14
Оценка:  -3
Vladimirovich198
Вятрович, пойди переименуй что нибудь.
Дром    09.07.2019, 14:03
Оценка:  -1
Дром
Вятрович, а тебе не напомнить, как Свинарчуки поддерживали оборонный комплекс России, покупая у них запчасти? Война ведется в для рядовых украинцев, что б жрать не просили, а верхушки давно побратались и деньги из бюджетов двух стран ощипывают на эту войнушку, пока мы друг друга убиваем.
Boxerogos    09.07.2019, 13:58
Оценка:  -2
Boxerogos
Вятрович сам является ходячим абсурдом.Начиная с внешности хронического лыгана-долбойоба и заканчивая его неизлечимо больной души.Хотя,не удивлюсь если похже выяснится что Вятрович-один из проектов царя Владимира из Кремля.Ведь 99% наших патриотов кормятся с чьей-то заграничной волохатой лапы.))))))
Коляка    09.07.2019, 13:53
Оценка:  -2
Коляка
Обратите внимание на лицо типичного галицая! Лишенное всяческого интеллекта, одни инстинкты
Орест_Пiхва    09.07.2019, 13:57
Оценка:  -2
Орест_Пiхва
лицо галицайского татара-монгола
SEMPENTY    09.07.2019, 13:48
Оценка:  -2
SEMPENTY
А что,кого то интересует его мнение?
T-REX2    09.07.2019, 13:39
Оценка:  0
T-REX2
Бля ,появилось.Иди море копай
nfhvyt    09.07.2019, 13:38
Оценка:  +1
nfhvyt
Этот ублюдок не мог не высунуть своё рыло.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь