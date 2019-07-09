"Можно еще помогать РФ оружием": Вятрович отреагировал на слова Разумкова о русском

Глава УИНП высказался о позиции Дмитрия Разумкова говорить на русском языке.

Вятрович резко отреагировал на слова Разумкова о русском УНИАН

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Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович резко раскритиковал позицию лидера “Слуги народа“ Дмитрия Разумкова о русском языке, передают Факты.

Разумков, напомним, решил использовать в публичных выступлениях исключительно русский язык. Вятрович предложил на этом не останавливаться и довести идею до абсурда.

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“Еще можно поддерживать российскую пенитенциарную систему, пока в тюрьмах РФ наши политзаключенные“, - возмутился он. “Можно отправлять в Россию дополнительное оружие, пока с ней продолжается война. И защищать права русских в Крыму, пока он аннексирован“, - подчеркнул Вятрович.

“Множество интересных подходов для борьбы с российской агрессией от создателей “Узеленского“, — отмечает глава УИНП.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил за право жителей Донбасса заполнять документы на русском языке.