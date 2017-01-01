Визит Столтенберга в Киев перенесли на октябрь

Причиной переноса визита с июля на осень стали внеочередные выборы Рады в Украине.

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Визит Североатлантического совета НАТО во главе с генсеком Альянса Йенсом Столтебергом в Украину, который был должен состояться 9-10 июля, перенесен на осень. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает УНИАН.

“Североатлантический совет должен был приехать 9-10 июля, и в связи с нашими выборами они приняли решение перенести приезд на более поздний срок“, - пояснила она.

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“Скорее всего, это произойдет в октябре. Пока окончательной даты нет, но мы ориентируемся на октябрь“, - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, ранее ПА ОБСЕ в новой резолюции признала украинских моряков, захваченных РФ, военнопленными.