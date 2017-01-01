Победителем конкурса на должность главы ДУСи стал Борзов - СМИ

Действующий и.о. главы ведомства набрал 37 правильных ответов, его главный соперник - 36.

Борзов победил в конкурсе на должность главы Госуправлениями делами УНИАН

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В конкурсе на должность руководителя Государственного управления делами (т.н. ДУСя - прим.ред.) победил действующий и.о. главы ведомства Сергей Борзов. Об этом пишет Страна со ссылкой на документ с результатами конкурса.

Борзов набрал 37 правильных ответов. Это следует из внутреннего документа, который оказался в распоряжении “Страны“.

Второе место занял адвокат Алексей Шевчук с 36 верными ответами. Он известен тем, что выступил качестве защитника Геннадия Корбана, Александра Онищенко и Борислава Розенблата.

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В 2015 году Шевчук также баллотировался на должность главы НАБУ. Также в конкурсе принимал участие замглавы Днепропетровского облсовета Валерий Безус. Он занял седьмое место.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в июне уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Офиса президента Владимира Зеленского работает бесплатно.