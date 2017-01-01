Нардепа Власенко выгнали с ток-шоу “Свобода слова”

Власенко пытался перебить гостя в студии.

Власенко выгнали со студии в прямом эфире скриншот видео

Народного депутата Сергея Власенко от “Батькивщины” выгнали с ток-шоу “Свобода слова” на канале ICTV из-за того, что он постоянно перебивал гостя в студии.

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Инцидент случился в ходе перепалки Власенко с министром юстиции Павлом Петренко. При этом сам Петренко общался с лидером “Батькивщины” Юлией Тимошенко. Соратник политика решил вмешаться в спор, чтоб помочь Тимошенко.

Между тем, Петренко пожаловался на поведение Власенко ведущему.

Я попрошу вас не вмешиваться в разговор. Есть представитель вашей партии у центральной трибуны, иначе я попрошу вас оставить на время выступления Юлии Тимошенко помещения, - отметил ведущий.

Даже это не помогло успокоить Власенко. Он продолжил перебивать Петренко, не оставляя ему шанса поставить Тимошенко конкретные вопросы.

Господин Власенко, выйдите, пожалуйста. Затем, когда Юлия Владимировна завершит эфир, вы вернетесь. Один представитель от партии на площадке, - заявил ведущий.

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Надо сказать, что после выступления Тимошенко, Власенко позвали обратно в студию.

Напомним, Гройсман обвинил Порошенко в грязных интригах. Премьер прокомментировал вчерашний скандал с участием Климпуш-Цинцадзе.