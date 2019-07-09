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У Путина сожалеют, что телемост Киев-Москва отменили

Комментариев: 2
В Кремле высказали мнение, что Украина пока не готова к такому диалогу.
Песков отреагировал на отмену телемоста между Украиной и РФ
Песков отреагировал на отмену телемоста между Украиной и РФ
EPA/UPG

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В Кремле сожалеют, что телемост между Россией и Украиной не состоялся. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передают РИА-Новости.

“В целом мы, безусловно, сожалеем, что этот телемост не состоялся“, - отметил Песков.

“Мы по-прежнему считаем, что это была очень хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но по всей видимости пока украинская сторона не готова к этому“, - сказал он.

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По мнению Пескова, в случае проведения телемоста российская и украинская стороны могли бы обсудить “все периоды“ своих отношений в новейшей истории.

На вопрос о том, не будет ли диалог в формате телемоста на данный момент преждевременным, Песков ответил отрицательно. По его словам, “общение людей никогда не может быть преждевременным“.

Напомним, ранее Нацсовет по теле- и радиовещанию обещал обратиться к ВР с просьбой наделить его полномочиями лишать телеканалы лицензии за разжигание вражды.

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Теги: телемост, Украина, РФ, Кремль, Песков, Путин
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Комментариев (2)
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Peyot    09.07.2019, 14:54
Оценка:  +1
Peyot
До полной недокупации Крым и Донбаса выплаты репараций и суда над всеми военными преступниками кремля - Украина не готова ине будет готова никогда!
WTF2wtf    09.07.2019, 14:49
Оценка:  +4
WTF2wtf
Все очень сожалеют из-за всей этой путинской войны против Украины с оккупацией Крыма и Донбасса ...
А "сожаления" руководства этих оккупантов до сраки как-то вообще - они войну ведут, а не цветочки сажают, конченые ... ((((
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