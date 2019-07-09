Интернет в села: Зеленский утвердил план улучшений

Глава государства утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии.

Владимир Зеленский утвердил план действий, как улучшить интернет в селах president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленкий подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук во вторник, 9 июля, передает Интерфакс-Украина.

Читай также: ЕС будет штрафовать Бельгию за медленный интернет

“Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах“, - сказал Гончарук.

Ранее сообщалось, что Украина в топ-5 по дешевизне мобильного интернета. Средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет 0,51 доллара. Дешевле только Индии, Кыргызстане и Казахстане.

Напомним, абонентов мобильной связи в Украине в 2018 году насчитывали около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше, чем населения страны.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.