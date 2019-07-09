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Интернет в села: Зеленский утвердил план улучшений

Комментариев: 3
Глава государства утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии.
Владимир Зеленский утвердил план действий, как улучшить интернет в селах
Владимир Зеленский утвердил план действий, как улучшить интернет в селах
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленкий подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук во вторник, 9 июля, передает Интерфакс-Украина.

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“Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах“, - сказал Гончарук.

Ранее сообщалось, что Украина в топ-5 по дешевизне мобильного интернета. Средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет 0,51 доллара. Дешевле только Индии, Кыргызстане и Казахстане.

Напомним, абонентов мобильной связи в Украине в 2018 году насчитывали около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше, чем населения страны.

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Теги: интернет, Мобильная связь, план, мобильный интернет, Владимир Зеленский
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Комментариев (3)
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VSHIVANKA    09.07.2019, 16:25
Оценка:  0
VSHIVANKA
А НА КУИВЕ 4 G ЕСТЬ?
А ГОРЯЧАЯ ВОДА ?
Ira0956    09.07.2019, 16:22
Оценка:  +1
Ira0956
А дурачок все с интернетом носится
T-REX2    09.07.2019, 15:34
Оценка:  +1
T-REX2
Дорог,школ,больниц нет-даешь интернет.Не той дорогой идем товарищи
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