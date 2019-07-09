Интернет в села: Зеленский утвердил план улучшений
Президент Украины Владимир Зеленкий подписал указ об улучшении доступа к мобильному интернету, сообщил заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук во вторник, 9 июля, передает Интерфакс-Украина.
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“Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах“, - сказал Гончарук.
Ранее сообщалось, что Украина в топ-5 по дешевизне мобильного интернета. Средняя стоимость одного гигабайта мобильных данных в Украине составляет 0,51 доллара. Дешевле только Индии, Кыргызстане и Казахстане.
Напомним, абонентов мобильной связи в Украине в 2018 году насчитывали около 54,7 млн - почти на десять миллионов больше, чем населения страны.
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