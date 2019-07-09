В Украине испытали бронеавтомобиль Козак-2М1

Эта модификация имеет ряд преимуществ перед предыдущими бронеавтомобилями Козак.

Украинский бронеавтомобиль Козак-2М1 прошел государственные испытания. Автомобиль преодолел брод, болото, зимнее бездорожье. Тестирование провели специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в Чернигове.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В машине установлена ​​полностью независимая подвеска, которая позволила повысить полезную нагрузку и плавность хода. Есть возможность блокировки всех колес. Машина проходимая - испытание проходимости происходили в местах для движения гусеничной техники, - рассказал старший научный сотрудник ГНИИ ВС ВВТ Сергей Кузин

Читай также: Бронеавтомобиль “Барс-8“ принят на вооружение ВСУ

В общем машина без существенных поломок, наездила 15 000 километров. Также была опробована работа вооружения, которое установлено на крыше автомобиля в специальной турели. После серии стрельб внесены конструктивные изменения в станок для пулемета НСВ калибра 12,7 мм.

Также с 1 м до 120 см - глубину преодоления брода mil.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что Укроборонпром создает замкнутый цикл производства автоматических пушек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.