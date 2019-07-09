В новой резолюции ПА ОБСЕ признала захваченных РФ моряков военнопленными

Организация требует от России демилитаризировать Крым и Азово-Черноморскую акваторию и немедленно освободить украинских моряков.

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В ПА ОБСЕ осуждают неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное применение военной силы со стороны РФ в отношении украинских судов и членов экипажей, передает УНИАН.

Так, в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными, говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

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В документе сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ “вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают АРК, Севастополь и морские районы».

Также в резолюции осуждается оккупация и аннексия Крыма РФ. В связи с этим в ПА ОБСЕ настоятельно призывают РФ вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины.

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При этом Парламентская ассамблея ОБСЕ вновь заявляет о своей глубокой обеспокоенности в связи с ростом милитаризации Крымского полуострова и намерением РФ развернуть в этом районе ядерное оружие.

Последнее нарушает безъядерный статус Украины и еще больше подрывает мир и безопасность в Европе, регионе и во всем мире, подчеркивается в заявлении. Также организация осудила растущую милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря“.

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Парламентская ассамблея также рекомендовала главе ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных и захваченных судов.

Также она настоятельно призывает РФ предоставлять украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь. Парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают РФ обеспечить свободу прохождения через Азовское море и Керченский пролив соответствии с нормами международного права.

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В резолюции содержится призыв к РФ устранить все ограничения мониторинговой деятельности миссии ОБСЕ, особенно в оккупированных Россией южных районах Донецкой области, прилегающих к Азовскому морю.

Напомним, ранее в РФ заявили, что Украина сама отказалась обсуждать с Москвой пленных моряков.