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В новой резолюции ПА ОБСЕ признала захваченных РФ моряков военнопленными

Комментариев: 8
Организация требует от России демилитаризировать Крым и Азово-Черноморскую акваторию и немедленно освободить украинских моряков.
ПА ОБСЕ выдала новую резолюцию об агрессии РФ
ПА ОБСЕ выдала новую резолюцию об агрессии РФ
EPA/UPG

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В ПА ОБСЕ осуждают неспровоцированный акт вооруженной агрессии и неоправданное применение военной силы со стороны РФ в отношении украинских судов и членов экипажей, передает УНИАН.

Так, в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали захваченных Россией украинских моряков военнопленными, говорится в принятой резолюции, опубликованной на сайте ПА ОБСЕ.

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В документе сказано, что Парламентская ассамблея ОБСЕ “вновь заявляет о своем полном уважении суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые охватывают АРК, Севастополь и морские районы».

Также в резолюции осуждается оккупация и аннексия Крыма РФ. В связи с этим в ПА ОБСЕ настоятельно призывают РФ вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины.

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При этом Парламентская ассамблея ОБСЕ вновь заявляет о своей глубокой обеспокоенности в связи с ростом милитаризации Крымского полуострова и намерением РФ развернуть в этом районе ядерное оружие.

Последнее нарушает безъядерный статус Украины и еще больше подрывает мир и безопасность в Европе, регионе и во всем мире, подчеркивается в заявлении. Также организация осудила растущую милитаризацию Российской Федерацией Азовского моря, Керченского пролива и Черного моря“.

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Парламентская ассамблея также рекомендовала главе ОБСЕ, институтам ОБСЕ и государствам-участникам прилагать все усилия и использовать все имеющиеся инструменты для обеспечения безотлагательного и безоговорочного освобождения украинских военнопленных и захваченных судов.

Также она настоятельно призывает РФ предоставлять украинским военнопленным, пока они не будут освобождены, необходимую медицинскую, юридическую и консульскую помощь. Парламентарии ОБСЕ настоятельно призывают РФ обеспечить свободу прохождения через Азовское море и Керченский пролив соответствии с нормами международного права.

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В резолюции содержится призыв к РФ устранить все ограничения мониторинговой деятельности миссии ОБСЕ, особенно в оккупированных Россией южных районах Донецкой области, прилегающих к Азовскому морю.

Напомним, ранее в РФ заявили, что Украина сама отказалась обсуждать с Москвой пленных моряков.

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Теги: ПА ОБСЕ, резолюция, военнопленные, моряки, РФ, Украина
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Комментариев (8)
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exolot    09.07.2019, 15:32
Оценка:  -2
exolot
При отсутствии демаркации государственных границ Россия не может претендовать на их нарушение.
Noblesse_obliger    09.07.2019, 15:49
Оценка:  -2
Noblesse_obliger
Алень,демаркация была проведена ещё в начале 2000-ых годов,ты не в теме!!!
WTF2wtf    09.07.2019, 15:12
Оценка:  +4
WTF2wtf
Только что нового?
Вдруг признали реальность и черное назвали черным?
П    09.07.2019, 15:34
Оценка:  -1
П
Да хоть что то признают. Лапти по этому поводу пребывают в ступоре.
Котофунтик    09.07.2019, 15:06
Оценка:  -2
Котофунтик
Украина наконец-то объявила,что идёт война,при захватчике-России?
Хулиганка*    09.07.2019, 15:28
Оценка:  +3
Хулиганка*
А дату начала войны назовете?
Хитрый-Лис    09.07.2019, 15:46
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
На медали "За возвращение Крыма" датой начала аннексии Крымского полуострова указано именно 20 февраля 2014 года. Так что еще в конце февраля Россия начала перебрасывать свои войска в форме без опознавательных знаков на территорию полуострова.
Как то так началась война РФ против Украины.
Ira0956    09.07.2019, 16:25
Оценка:  0
Ira0956
Хитрый-Лис а бои за Крым были: нет? так кто и где воевал?
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