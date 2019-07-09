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В Одессе отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Комментариев: 2
Факт изнасилования подтвердила экспертиза.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Одессе 44-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщает местное издание Oblvesti, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Об изнасиловании девочка рассказала маме, а та, в свою очередь, обратилась в полицию с заявлением.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила тот факт, что ребенок подвергался сексуальному насилию со стороны отчима.

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Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. На данный момент отчим находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, под Днепром изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Девушка-подросток пропала в конце июня. Место убийства показал сам задержанный насильник. 

 

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Теги: изнасилование, отчим, падчерица, Одесса
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Комментариев (2)
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Boxerogos    09.07.2019, 16:23
Оценка:  0
Boxerogos
А что здесь удивительного?Ведь очень многие сходятся с бабой у которой уже есть дети,лишь для того чтобы"жарить"со временем не только эту бабу...Иначе зачем вообще нужна баба с"прицепом"("прице пами".
Ira0956    09.07.2019, 16:22
Оценка:  +1
Ira0956
А несовершеннолетней лет 17?
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