В Одессе отчим изнасиловал несовершеннолетнюю падчерицу

Факт изнасилования подтвердила экспертиза.

В Одессе 44-летний мужчина изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом сообщает местное издание Oblvesti, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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Об изнасиловании девочка рассказала маме, а та, в свою очередь, обратилась в полицию с заявлением.

Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила тот факт, что ребенок подвергался сексуальному насилию со стороны отчима.

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Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней. На данный момент отчим находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, под Днепром изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Девушка-подросток пропала в конце июня. Место убийства показал сам задержанный насильник.