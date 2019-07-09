Лавров о предложении Зеленского: Серьезные предложения не делаются через Facebook

Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное - упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей. И еще одно такое наблюдение. Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности, - заявил Лавров.