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Лавров о предложении Зеленского: Серьезные предложения не делаются через Facebook

Комментариев: 3
Новые предложения по Донбассу должны учитывать резолюцию Совбеза ООН по минским соглашениям и прямой диалог с "ЛДНР", говорит глава МИД РФ.
Лавров раскритиковал Зеленского
Лавров раскритиковал Зеленского
EPA/UPG
Предложения по урегулированию конфликта на Донбассе должны соответствовать резолюции Совбеза ООН, утвердившей минские соглашения. Как сообщает РИА Новости, об этом во вторник, 9 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах в Минске в новом формате.

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Министр иностранных дел РФ отметил, что формат урегулирования через механизмы нормандской четверки и минской контактной группы “был одобрен Советом безопасности ООН, это является непосредственным инструментом, который необходимо использовать международному сообществу“.

 
Другие предложения, наверное, имеют право на существование, но подчеркну самое главное - упор надо делать на прямой диалог. Это сердцевина минских договоренностей. И еще одно такое наблюдение. Наверное, когда речь идет о серьезных предложениях, они делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook, но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета безопасности, утвердившую минские договоренности, а не подменять эту резолюцию и сами минские договоренности, - заявил Лавров.
Напомним, Зеленский отреагировал на телемост между NewsOne и Россия 24. Украинский лидер предложил новый переговорный процесс с участием американского президента Трампа. 

 

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Теги: Россия, Украина, Лавров, Владимир Зеленский, переговоры в Минске
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Комментариев (4)
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dimasvetik    09.07.2019, 16:15
Оценка:  -2
dimasvetik
У нас презик современный и молодой! так что если старперы неумеют пользоватся програмками это их проблема.
Ira0956    09.07.2019, 16:19
Оценка:  -1
Ira0956
Прещик такой же недалекий как и ты - ты ведь даже смысла статьи не понял )
Peyot    09.07.2019, 16:12
Оценка:  -4
Peyot
Ну вы сами нам клоуна впарили который без хорошей дозы и бумажки два слова сказать не может... вот и думайте как с ним теперь договариваться!
Ira0956    09.07.2019, 16:17
Оценка:  -1
Ira0956
И клоуна вам впарили, и на майдане заставили скакать, а вы как телята несмышленые, да? ))
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