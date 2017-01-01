Приехала на отдых: Стали известны подробности убийства матери с детьми в Скадовске
Журналисты узнали первые результаты расследования смерти 33-летней женщины и двоих ее маленьких детей, тела которых нашли накануне в съемной квартире в Скадовске Херсонской области. Об этом во вторник, 9 июля, сообщает Херсон.онлайн.
Так, в ходе осмотра выяснилось, что 33-летняя женщина приехала на отдых и арендовала помещение по улице Мангубинской.
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Ее тело было обнаружено с полиэтиленовым пакетом на голове, который был плотно обмотан скотчем.
Детей убитой обнаружили на кроватях в другой комнате. Видимых признаков телесных повреждений на них не было.
Тела погибших членов семьи доставили в морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы, однако вскрытие, от результатов которого зависит дальнейший ход следствия, пока не начиналось.
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Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, было открыто уголовное производство по статье “умышленное убийство двух и более лиц“, которое будут вести сотрудники Следственного управления Нацполиции Херсонской области.
Ранее сообщалось о том, что суд отпустил парней, забивших мужчину с инвалидностью насмерть ради видео.
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