Слуга народа не будет исключать кандидата с израильским паспортом

У партии нет юридических механизмов для принятия такого решение.

Партия Слуга народа не будет отзывать с выборов по мажоритарному округу в Харькове Александра Куницкого, который признал наличие израильского паспорта. Об этом сегодня на встрече с журналистами заявил глава политсилы Дмитрий Разумков, передает Newsroom.

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Разумков отметил, что постпраймериз был предусмотрен только для партийного списка. Мажоритарщиков отсеивать в партии не будут.

Постпраймериз для мажоритарщиков пройдет 21 июля 2019 года. Когда придут избиратели и сделают свой выбор. Если мы допустили с тем или иным человеком ошибку, то нам ее покажут граждане Украины. На сегодняшний момент юридических механизмов изменить сложившуюся ситуацию у партии нет, - отметил Разумков.

Глава партии напомнил, что из партийного списка уже исключили нескольких проблемных кандидатов, среди которых гражданин РФ Михаил Соколов.

Мы хотели провести процедуру праймериз с полноценным отбором кандидатов. Но нам не дали это сделать юридически. Не было изменено законодательство. Никто не захотел принять Избирательный кодекс. Кроме того, мы находились в условиях ограниченного времени. Поэтому заниматься обманом людей и говорить, что мы за четыре дня провели праймериз, не стали, - заявил Разумков.

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Напомним, Разумков сделал странное заявление про язык. У главы партии Зеленского есть своя "логика" в вопросе использования языков.