За непризнание Крыма украинским предлагают сажать на 7-12 лет
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Спикер Андрей Парубий внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за непризнание украинским Крыма и Донбасса, передает УНН.
Соответствующий проект закона 10423 содержится на сайте Верховной Рады. Кроме Парубия, среди авторов законопроекта значатся нардепы Виктория Сюмар и Мария Ионова.
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Документ предлагает уточнить формулировку статьи 110 УК, дополнив состав преступления формулировкой “умышленное непризнание принадлежности АРК и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины“ .
Санкции за действия, изложенные в части 1 статьи 110 “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“, предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Напомним, ранее спикер Андрей Парубий пообещал внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за непризнание Крыма украинским.
НУЖНО ЛИШАТЬ ИХ УКРОПНОГО ГРАЖДАНСТВА, ДАВАТЬ РОССИЙСКОЕ И ОТПРАВЛЯТЬ ЖИТЬ В КЛЯТИЙ КРИМ!!!
СУГС!!!!