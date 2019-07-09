Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За непризнание Крыма украинским предлагают сажать на 7-12 лет

Комментариев: 9
В Раде появился анонсированный спикером Андреем Порубим законопроект.
Парубий уже внес в Раду законопроект о тюрьме за непризнание Крыма украинским
Парубий уже внес в Раду законопроект о тюрьме за непризнание Крыма украинским
УНИАН

Читай также: ПАСЕ расстроил отзыв приглашения на выборы в Украину

Спикер Андрей Парубий внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за непризнание украинским Крыма и Донбасса, передает УНН.

Соответствующий проект закона 10423 содержится на сайте Верховной Рады. Кроме Парубия, среди авторов законопроекта значатся нардепы Виктория Сюмар и Мария Ионова. 

Читай также: Лавров надеется, что “русофобское меньшинство“ больше не вытеснит РФ из ПАСЕ

Документ предлагает уточнить формулировку статьи 110 УК, дополнив состав преступления формулировкой “умышленное непризнание принадлежности АРК и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины“ . 

Санкции за действия, изложенные в части 1 статьи 110 “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“, предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. 

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий пообещал внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за непризнание Крыма украинским.

Поделись:
Теги: Крым, Парубий, Украина, Донбасс, законопроект, Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Туземун    09.07.2019, 16:22
Оценка:  +1
Туземун
Габуния — предлагаю новое название Грузии....А по поводу Крыма... За признание, что Крымский мост есть, тоже сажать нужно..... в психушку...
VSHIVANKA    09.07.2019, 16:22
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЭТО ОЧЕНЬ СЛАБОЕ НАКАЗАНИЕ!!!
НУЖНО ЛИШАТЬ ИХ УКРОПНОГО ГРАЖДАНСТВА, ДАВАТЬ РОССИЙСКОЕ И ОТПРАВЛЯТЬ ЖИТЬ В КЛЯТИЙ КРИМ!!!
СУГС!!!!
Зорян_и_Шкиряк    09.07.2019, 16:17
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
А за отдых в Крыму сколько лет будут давать?
Туземун    09.07.2019, 16:23
Оценка:  0
Туземун
Отдых под дулами автоматов? Хiба це цiкаво?
Boxerogos    09.07.2019, 16:16
Оценка:  +5
Boxerogos
Поддерживаю!Такой закон необходим.Но вот только сначала необходимо узаконить пожизненное заключение за отрицание парубия и прочих"патриотов"врагам и Украины.И не раньше!А ещё лучше вернуть смертную казнь специально для"патриотов" типа парубия.
nfhvyt    09.07.2019, 16:15
Оценка:  +5
nfhvyt
Для начала нужно посадить тех ублюдков которые проSрали этот самый Крым, но к ним у дебила претензий нет.
Ira0956    09.07.2019, 16:13
Оценка:  +7
Ira0956
Убийц выпускают и не судят, а тут растащило его, 10-12 лет требует.
Коляка    09.07.2019, 16:12
Оценка:  +8
Коляка
Ну то есть, если едешь отдыхать то расплачиваешься гривнами и не предъявляешь паспорт на границе? или как это выражается?
Fon_Pascha    09.07.2019, 16:04
Оценка:  +10
Fon_Pascha
класс, а чей он? пускай сьездит туда на выходные. картавый придурок
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь