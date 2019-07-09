За непризнание Крыма украинским предлагают сажать на 7-12 лет

В Раде появился анонсированный спикером Андреем Порубим законопроект.

Парубий уже внес в Раду законопроект о тюрьме за непризнание Крыма украинским УНИАН

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Спикер Андрей Парубий внес в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за непризнание украинским Крыма и Донбасса, передает УНН.

Соответствующий проект закона 10423 содержится на сайте Верховной Рады. Кроме Парубия, среди авторов законопроекта значатся нардепы Виктория Сюмар и Мария Ионова.

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Документ предлагает уточнить формулировку статьи 110 УК, дополнив состав преступления формулировкой “умышленное непризнание принадлежности АРК и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины“ .



Санкции за действия, изложенные в части 1 статьи 110 “Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины“, предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий пообещал внести в Раду законопроект об уголовной ответственности за непризнание Крыма украинским.