СБУ нашла в трех банках счета террористов "ЛНР"

Злоумышленники перевозили миллионы наличными через линию разграничения с помощью курьеров.

В Луганске финансовый центр имел десять отделений ssu.gov.ua

В Луганской области сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга разоблачили и блокировали масштабный механизм финансирования террористической организации “ЛНР“.

Об этом сообщил пресс-отдел в СБУ.

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Оперативники СБУ установили, что на временно оккупированной части области действует финансовое учреждение, обеспечивающее незаконное перемещение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

В частности, в Луганске финансовый центр имел десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной украинскому власти территории организаторы сделки открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегальной финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 60 миллионов гривен. Из полученных средств за предоставление финансовых "услуг" дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".

В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирования тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.

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"Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской, в сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника информации об отчетности работы нелегальной структуры", - отметили в спецслужбе.

Как сообщалось 8 июля, бизнес народного депутата Украины, члена комитета нацбезопасности и Героя Украины Вячеслава Богуслаева продолжает обслуживать российские спецслужбы и финансирует террористическую организацию ДНР.