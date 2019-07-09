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Зеленского просят лишить Савченко звания Героя Украины

Комментариев: 1
Петиция уже успела набрать 11 тысяч 689 голосов.
Зеленского просят лишить Савченко звания
Зеленского просят лишить Савченко звания
president.gov.ua

На официальном сайте президента Украины зарегистрирована петиция №22/060252-эп о лишении народного депутата Надежды Савченко звания Героя Украины. Петиция была зарегистрирована 8 июня 2019 года.

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Автором петиции является Александр Коваленко. По его мнению, Савченко необходимо лишить звания за “ систематическую и нескрываемую антиукраинскую деятельность в пользу страны-агрессора“.

Петиция уже успела набрать 11 689 голосов. До конца сбора подписей осталось 62 дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд удовлетворил жалобу Надежды Савченко.

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Теги: зеленский, петиция, Савченко, Герой Украины
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Комментариев (1)
SEMPENTY    09.07.2019, 16:08
Оценка:  -2
SEMPENTY
Ей вообще место в дурке...
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