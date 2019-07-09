Жертв и пострадавших нет, но имуществу местных жителей нанесен ущерб.

Боевики за два дня обстреляли два мирных поселка

Боевики за два дня обстреляли два мирных поселка

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7 июля, в 5 утра, вооруженные формирования РФ обстреляли поселок Екатериновка. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Известно, что огонь противник вел по направлению населенного пункта Кировск, применив при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение - артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

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На месте обстрела, на улице Тимирязева, зафиксировано повреждение не менее 7 домов. В частности, повреждены заборы, крыша, окна и стены жилых домов. Кроме того, в одном из домов разрушено хозяйственное здание, хранилище для хранения сена и повреждена летняя кабина.

Кроме того, у одного из владельцев дома сгорел мотоцикл и прицеп именно от разрыва мины. Обошлось без жертв, но враг оставил многочисленные убытки хозяевам поврежденных домов.

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8 июля ни оккупанты с 2:20 до 2:50 обстреливали Водяное. Огонь противник вел по направлению Ужовка, применив при этом артиллерийские системы калибра 122мм.

Вражеский снаряд попал прямо в дом, в результате чего здание сгорело. Хозяев в доме не было, поэтому обошлось без жертв. Также на окраине Водяного зафиксировано пять огромных воронок.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска на Донбассе применили артиллерию.